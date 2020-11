Codes RB Battles

Codes actifs RB Battles

100 x spins gratuits → #RBBATTLES (Nouveau)

Codes expirés RB Battles

Récompense gratuite → MTFBQYA77520

Comment activer les codes dans RB Battles ?

RB Battles, qu'est-ce que c'est ?

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des Battles Coins ou des cosmétiques gratuitement. Cependant, assurez-vous, une fois après avoir utilisé les codes, d'entrer dans une partie afin de conserver les spins que vous venez de recevoir. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur RB Battles , afin de récupérer quelques Battle Coins et cosmétiques gratuits, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton gris, accompagné d'un rouage, à gauche de votre écran. Dès lors, vous devriez voir apparaître sur la gauche de la fenêtre « Settings », un bouton, cette fois-ci, de couleur bleu sur lequel est présent le logo de Twitter.Bien entendu, il faudra cliquer sur ce dernier pour avoir accès à un champ dans lequel est inscrit « Enter code here! » afin d'y renseigner, avant d'appuyer sur le bouton bleu « Redeem ». Évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer l'intégralité des Battle Coins et cosmétiques disponibles par l'intermédiaire de cesest un jeu lancé le 15 mai 2020 et développé par le studio RB Battles Games, composé de deux frères caribéens. RB Battles propose une expérience multijoueur plutôt sympathique où les joueurs devront s'affronter dans divers mini-jeux allant du classique Bomberman à la course de karts en passant par la course d'obstacles pour finir sur du Hunger Games, dans l'unique but de terminer premier de ces mini-jeux afin de gagner de monter en niveaux et de gagner des Battle Coins lesquelles seront indispensables pour améliorer l'aspect de votre personnage.