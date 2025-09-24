Roblox : Codes Plants vs Brainrots (Juillet 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 29 juin 2026 à 12h00
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Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Plants vs Brainrots de Roblox vous permettant de récupérer divers objets pour votre progression.
Roblox : Codes Plants vs Brainrots (Juillet 2026)

Codes Plants vs Brainrots

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Plants vs Brainrots, le jeu Roblox. Ces codes vous permettent de récupérer divers bonus en jeu pour avancer plus vite dans votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Plants vs Brainrots

Récompenses Codes actifs
Récompenses
disguise
Récompenses
stone
5k $
based
1 x Potion frozen
frozen
1 X Lucky Potion
STACKS

Codes expirés Plants vs Brainrots

Voir les codes Plants vs Brainrots expirés
Récompenses Codes expirés
Aucun code Plants vs Brainrots n'est actuellement expiré



Comment activer les codes dans Plants vs Brainrots ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Plants vs Brainrots, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Boutique » à gauche de votre écran.
  3. Allez dans l'onglet « Récompenses ».
  4. Une fenêtre « Codes » devrait être présente.
  5. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Écrire le code ici ».
  6. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Plants vs Brainrots.

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Plants vs Brainrots, qu'est-ce que c'est ?

Plants vs Brainrots est un jeu qui a été lancé en août 2025 par le studio Yo Gurt Studio. Comme son nom le laisse sous-entendre, les Brainrots seront au centre du jeu, et il faudra acheter des plants qui tueront ces mobs, dans le but de récolter de l'argent, pour acheter des plantes encore plus puissantes, et ainsi de suite. Les codes Plants vs Brainrots vous donneront la possibilité de récupérer des potions pour être plus puissant ou de l'argent, pour progresser, lesquels seront utiles pour votre aventure.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

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Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (12)

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Ennio00508 (invité) Le 02/03/2026 à 20:34

Svp bonne graines mon prénom sur roblox Ennio00508

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Vos travailler employeur (invité) Le 26/12/2025 à 12:09

Mamadou ma beaucoup et a la fin il m'a manger et wallay billay c vrai

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Tthdhxvedf (invité) Le 14/12/2025 à 16:30

Réel

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Nnn (invité) Le 23/11/2025 à 14:40

Et ben

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Vsinijefnhjogfnjondfg (invité) Le 06/11/2025 à 18:18

Heuu c'est quoi se char

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aaaaaaaaaaaa (invité) Le 26/10/2025 à 21:11

a

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je_suis_meezogyne (invité) Le 26/10/2025 à 21:10

salut bon-soir c'est polo

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jesuismisogyne (invité) Le 26/10/2025 à 21:09

t une meuf ? eww

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Je suis misogyne (invité) Le 26/10/2025 à 21:09

salut t une femme 💩?

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jesuisraciste (invité) Le 26/10/2025 à 21:08

salut oui robux sinon jte mange ta mere

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Witheria000 (invité) Le 17/10/2025 à 19:29

Svp robuxs
Mon num : 0658657050

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Lepetiteren67 (invité) Le 11/10/2025 à 08:20

Bonjour je veux des robux svp