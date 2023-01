Codes Pixel Piece

Codes actifs Pixel Piece

2 heures de notification de spawn de fruits → NOTIFYME!

2 heures de notification de spawn de fruits → NOTIFYME2!

Codes expirés Pixel Piece

Voir les codes Pixel Piece expirés Réinitialisation des stats → RESETPOINTSONCE

Boost Beli → HeellsCool

Boost Beli → dropstuff

2000 Gold et boost Beli → COOLBELI!

Réinitialisation des stats → RESETPOINTS

Réinitialisation des stats → resetstats!

2 heures de notification de spawn de fruits → dfnotifier2hr!

2000 Beli et boost d'XP → sorryforthisNew!

500 Beli → shutdown!

2000 Beli → sorryforthis!

500 Gold → RELEASE!

Comment activer les codes dans Pixel Piece ?

Pixel Piece, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Pixel Piece

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des boosts, des Beli ou encore des pièces d'or. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Pixel Piece , afin de récupérer de nombreuses récompenses, il vous suffira de cliquer sur la touche « , » ou « M » de votre clavier afin d'ouvrir le menu. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le dernier bouton du menu, à savoir une roue crantée, pour accéder à une nouvelle fenêtre, appelée « Settings », dans laquelle se situe un champ textuel où est inscrit « Code here !! ».Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton « Confirm ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les bonus vous permettant de faire évoluer votre personnage dansest un jeu qui a été lancé en mai 2021 par le studio WorldUp Studios. Comme son nom le laisse sous-entendre,, vous permettra d'évoluer et de naviguer dans un monde fortement inspiré par le très célèbre One Piece. Prenez la mer avec vos alliés, relevez des défis se proposant à vous et terrassez les ennemis présents dans les donjons et raids afin d'obtenir de bien belles récompenses. Lesvous donneront la possibilité de récupérer divers avantages, lesquels seront utiles à vous faire progresser dans votre aventure plus facilement et rapidement.