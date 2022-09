nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Codes actifs Panik

150 Coins → 100KFAVS

350 Coins → TY20KLIKES

150 Coins → 6KMEMBERS

Codes expirés Panik

150 Coins → TY10KLIKES

350 Coins → TY5KLIKES

300 Coins → RELEASE

Comment activer les codes dans Panik ?

Panik, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Panik

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des Coins gratuitement qui vous permettront de personnaliser votre personnage ou d'acheter des compétences à usage unique.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Panik , afin de récupérer des Coins ou cosmétiques, il vous suffira de cliquer sur le bouton « Boutique » situé à gauche de votre écran. Dès lors, vous devriez voir apparaître une nouvelle fenêtre, appelée « Votre boutique quotidienne » dans laquelle un champ où est inscrit « Code » est présent.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton vert « ✓ ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer Coins et cosmétiques qui vous permettront de personnaliser votre aventure dansest un jeu lancé en septembre 2022 et créé par le studio NK x BigB. Panik reprend les principes de Dead by Daylight, les joueurs devront échapper aux griffes d'un terrible robot de nettoyage autonome dans un magasin. Bien évidemment, les survivants devront jouer avec le décor et le monde dans lequel ils évoluent afin de ne pas tomber entre les mains de ce robot sans pitié. Bien entendu, lesvous aideront à personnaliser votre avatar grâce à différents skins ou à acheter différents bonus à usage unique dans les parties.