Codes Ninja Legends

Codes actifs Ninja Legends

15 000 x Chi → zenmaster15K

5000 x Chi → innerpeace5k

10 000 x Chi → skyblades10K

15 minutes d'entraînement auto → epictrain15

15 minutes d'entraînement auto → roboninja15

1000 x Chi → silentshadows1000

2000 x Chi → darkelements2000

500 x Gem → christmasninja500

5000 x Chi → omegasecrets5000

10 000 x Chi → ultrasecrets10k

750 x Chi → elementmaster750

1000 x Chi → secretcrystal1000

750 x Chi → skymaster750

20 x Soul → sparkninja20

1100 x Chi → legends700m

500 x Chi → dojomasters500

750 x Chi → dragonlegend750

500 x Chi → zenmaster500

500 x Chi → epicelements500

500 x Chi → goldninja500

500 x Chi → goldupdate500

500 x Chi → legends500m

500 x Chi → senseisanta500

500 x Chi → blizzardninja500

500 x Chi → mythicalninja500

20 x Soul → soulhunter5

500 x Chi → legendaryninja500

500 x Chi → shadowninja500

1100 x Chi → legends200M

500 x Chi → epicflyingninja500

500 x Chi → flyingninja500

500 x Chi → dragonwarrior500

300 x Chi → swiftblade300

250 x Chi → desertNinja250

100 x Chi → fastninja100

250 x Chi → epicninja250

750 x Chi → masterninja750

Codes expirés Ninja Legends

15 minutes d'entraînement auto → autotrain15

500 x Chi → epicsensei500

100 x Chi → launch100

Comment activer les codes dans Ninja Legends ?

Ninja Legends, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Ninja Legends

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des Gems, du Chi, des Souls et même différents boosts.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Ninja Legends , afin de récupérer facilement et rapidement des Gemmes, des Souls, du Chi, vous n'aurez qu'à vous cliquer sur le bouton bleu « Co d El Salvador », accompagné du logo de Twitter, lequel se situe à droite de votre écran.Cette action devrait vous permettre d'afficher une fenêtre, appelée « CODES » dans laquelle vous trouverez un champ textuel où est inscrit « Type Code Here ». C'est dans ce dernier que vous n'aurez plus qu'à renseigneravant de cliquer sur le bouton vert « ENTRER ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les différents bonus qui vous aideront dans votre progression surest un jeu créé le 22 septembre 2019 par le studio Scriptbloxian. Comme son nom l'indique, vous devrez tenter dans Ninja Legends de devenir un combattant légendaire en combattant les nombreux ennemis qui se dresseront sur votre chemin. Bien entendu, n'oubliez pas d'utiliser lesafin d'obtenir de nombreuses ressources, notamment du Chi, des Gems et des Souls, pour que vous deveniez le ninja dont tout le monde se rappelera.