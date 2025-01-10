Roblox : Codes Lootify (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Lootify de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Lootify
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Lootify. Ces codes vous permettent de récupérer des pièces ou encore des boosts afin d'améliorer votre aventure. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Lootify, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Cliquez sur le rouage, permettant d'accéder aux paramètres, présent en haut à droit de votre écran.
Une fenêtre « Settings » devrait s'ouvrir.
En bas de cette dernière, rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « code… ».
Validez le tout en cliquant sur le bouton vert « Confirm ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Lootify.
Lootify, qu'est-ce que c'est ?
Lootify est un jeu qui a été lancé en février 2024 par le studio Yes Madam. Entrez dans l'univers de Lootify, où la quête de butin légendaire commence avec un simple coffre. Cliquez sur les coffres pour faire rouler différents types de butin, explorez des donjons et défiez des boss puissants. Chaque coffre offre une nouvelle opportunité, serez-vous capable de débloquer l'objet légendaire suivant ? L'aventure et la découverte vous attendent à chaque ouverture. Les codes Lootify vous donneront la possibilité de récupérer des boosts et des coins qui seront indispensables à votre bonne progression dans votre aventure.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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