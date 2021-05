Codes Lifting Titans

Codes actifs Lifting Titans

Pet exclusif Monke → MONKE (Nouveau)

(Nouveau) Pet aléatoire → 10M

Pet aléatoire → EVENT

Récompense gratuite → ???

Récompense gratuite → LUCKGOD

Codes expirés Lifting Titans

Récompense gratuite → SoLucky

Pet aléatoire → FREE PET

250 x Coins → RELEASE

Boost de x50 Strengh → 500STAR

Comment activer les codes dans Lifting Titans?

Lifting Titans, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Lifting Titans

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des ressources, des améliorations, notamment des boosts, et même des Pets gratuitement.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Lifting Titans , afin de récupérer quelques ressources gratuites, il vous suffira de lancer le jeu et de cliquer sur le bouton « Codes », situé à droite de votre écran. Dès lors, vous devriez voir apparaître une nouvelle fenêtre jaune, appelée « Codes », dans laquelle vous retrouverez un champ textuel où est inscrit « Insert Code… ».Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton « Redeem ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les ressources, améliorations et Pets qui vous permettront d'évoluer dansest un jeu lancé le 17 mars 2021 et développé par Hawkie Studios. Dans Lifting Titans, les joueurs incarneront un personnage qu'il faudra faire évoluer musculairement parlant. Des poids leur permettront de devenir plus costauds et plus forts et ce gain de force pourra être échangé contre des Pièces (Coins). Bien évidemment, cet argent vous donnera la possibilité d'accéder à des poids encore plus lourds, mais aussi de modifier votre ADN afin d'améliorer considérablement votre corps d'esthète. Avec vos entraînements acharnés, vous serez en mesure de venir à bout des Titans afin de récupérer leurs puissantes armes et peut-être deviendrez-vous le meilleur de tous, notamment en utilisant quelques-uns des