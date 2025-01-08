Roblox : Codes Jujutsu Infinite (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Jujutsu Infinite de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Jujutsu Infinite
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles
, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Jujutsu Infinite
. Ces codes vous permettent de récupérer des spins ainsi que des boosts d'XP et de mastery afin d'améliorer les compétences de votre avatar. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Jujutsu Infinite
- 150 spins → THUNDER_GOD (Nouveau)
- 100 spins → 20K_FOLLOW_THUNDR (Nouveau)
- 50 spins → THUNDER_SOON (Nouveau)
- 30 spins → MECH_SHUTDOWN
- 50 spins → MECH_SOON
- 200 spins → ANCIENT_CONSTRUCT
- 25 spins → ANCIENT_SOON
Codes expirés Jujutsu Infinite
Voir les codes Jujutsu Infinite expirés
- 25 spins → REND_SPIDERWEB =
- 200 spins → SIX_EYED_CALAMITY
- 50 spins → CALAMITY_SOON
- 25 spins → PATCH_SHUTDOWN
- 25 spins → COOL_SHUTDOWN
- 25 spins → PATCH_SHUTDOWN
- 50 spins → CALAMITY_TEASER
- 25 spins → QUEUE_FIX
- 100 spins → SMALL_PATCHES
- 25 spins → SOUL_SHUTDOWN
- 100 spins → SOUL_BUFFS
- 50 spins → HAPPY_VALENTINES
- 25 spins → FUGA_SHUTDOWN
- 100 spins → FUGA_PUPPET_UPD
- 50 spins → READY_FOR_UPD
- 100 spins → I_LOVE_JJI
- 25 spins → LUNAR_SNAKE
- 100 spins → LUNAR_NEW_YEAR
- 200 spins → LUNAR_FOLLOWS
- 200 spins → I_LOVE_SHUTDOWNS
- 200 spins → WORLD_TRADING_UPDATE
- 50 spins → SNOWMAN_SHUTDOWN
- 100 spins → WINTER_UPD
- 50 spins → WINTER_SHUTDOWN
- 50 spins → SANTA_SHUTDOWN
- 100 spins → AWESOME_SHUTDOWN
- 100 spins → 1M_FAVORITES
- 100 spins → LUCK_REAL
- 100 spins → TWITTER_75_YAY
- 100 spins → HAPPY_2025
- 50 spins → 50K_FOLLOWERS
- 100 spins → MERRY_CHRISTMAS
- 200 spins → RELEASE
- Récompenses → JJ_SHUTDOWN
- Récompenses → BACK_UP_AGAIN
- Récompenses → MISSION_SHUTDOWN
- Récompenses → RELEASE_SHUTDOWN_SRRY
- Récompenses → 350K_YAY
- Récompenses → ROLLBACK_SRRY
- Récompenses → WELCOME_WAVE3
- Récompenses → DIM_MAX
Comment activer les codes dans Jujutsu Infinite ?
Si vous souhaitez activer des codes
sur Jujutsu Infinite
, afin de récupérer des diverses récompenses,
il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
- Lancez le jeu.
- Faites le tutoriel, si vous ne l'avez pas encore terminé.
- Une fois dans le monde, cliquez sur le bouton « Shop » avec le caddie, en bas à gauche de votre écran.
- Une fenêtre devrait s'ouvrir.
- Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Redeem Code Here ».
- Validez le tout en appuyant sur le bouton bleu avec la flèche.
- Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action
autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Jujutsu Infinite
.
Jujutsu Infinite, qu'est-ce que c'est ?
Jujutsu Infinite
est un jeu qui a été lancé en décembre 2024 par le studio Awesome Ninja Games. Explorez le vaste monde ouvert de Jujutsu Infinite
, où vous devrez anéantir des esprits maudits mortels, combattre d'autres sorciers et utilisateurs de malédictions, découvrir des objets maudits précieux et explorer un large arsenal de techniques maudites. Plongez dans une aventure où chaque combat vous rapproche de la maîtrise de puissantes compétences et de la découverte des secrets du monde de Jujutsu. Les codes Jujutsu Infinite
vous donneront la possibilité de récupérer des spins ou divers boosts, lesquels seront utiles afin de progresser dans votre aventure plus facilement et rapidement.
Roblox
Roblox, plus d'informations
est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté
.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox
, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs
, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux
. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés
puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier
, quel que soit leur âge.
commentaires (9)
c'est nuuul il y a rien qui marche
Il y a aucun code qui marche, c’est de l’arnaque
Rien marche en code c'est nul
Pourquoi les codes ne marchent pas
Pourquoi certains code ne marchent pas
Il marche même pas vous êtes que de gros menteur
TOUS LES CODE NE MARCHE PAS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En tant que joueur Roblox et joueur de jujutsu infinite je voulais vous dire que les nouveaux codes (voir au codes disponible) ne marche pas aucun
VOUS POUVER ME DONER DE LA CHANCE SUR JUJUTSU INFINITE SVP