Roblox : Codes Ink Game (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Ink Game de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Ink Game
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles
, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Ink Game
. Ces codes vous permettent de récupérer différentes récompenses.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Ink Game
- Aucun code Ink Game n'est actuellement disponible.
Codes expirés Ink Game
- Aucun code Ink Game n'est expiré.
Comment activer les codes dans Ink Game ?
À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Ink Game
, le studio en charge de son développement, games i think, ayant pris la décision de ne pas en proposer sur son expérience. Bien que Ink Game
soit toujours particulièrement populaire et apprécié par plusieurs dizaines de milliers de joueurs, notamment avec la sortie de la dernière saison de Squid Games, les codes Ink Game
vont encore devoir se faire attendre.
Cependant, rien n'indique que des codes ne seront pas proposés dans un avenir, plus ou moins, proche
. Bien entendu, si le studio change d'avis, à ce sujet, vous serez les premiers informés par l'intermédiaire de ce guide.
Ink Game, qu'est-ce que c'est ?
Ink Game
est une expérience qui a été lancée en décembre 2024 sur Roblox par le studio games i think. Comme son nom le laisse sous-entendre, Ink Game
reprend le concept de Squid Game, avec des mini-jeux mortels auxquels les joueurs devront survivre pour tenter de récupérer des récompenses. Il faudra faire preuve de ruse, mais si vous êtes un adepte de la série, vous n'aurez aucun mal à maîtriser, dès le début, ces différentes expériences, avec en prime la musique aimée par toutes et tous.
Roblox, plus d'informations
Roblox
est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté
.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox
, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs
, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux
. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés
puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier
, quel que soit leur âge.
commentaires (3)
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