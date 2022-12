Codes Fruit Battlegrounds

Codes actifs Fruit Battlegrounds

Récompenses Codes 520 Gemmes INDAZONE 350 Gemmes WINTERDAYZ 450 Gemmes COMEONMARCOOO 350 Gemmes 110KYEE

Codes expirés Fruit Battlegrounds

Voir les codes Fruit Battlegrounds expirés Récompenses → LASTSHUTDOWNALRIGHT

Récompenses → 100KWEDIDIT

Récompenses → DAMN90K

Récompenses → 80KAHHHHH

Récompenses → THXFOR70K

Récompenses → FREEBREAD!

Récompenses → 60KLETSGOOOO

Récompenses → 60KLETSGO

Récompenses → SORRY4SHUTDOWN

Récompenses → MAGMALETSGOO

Récompenses → 50KINSANE

Récompenses → 40KDAMN

Récompenses → 35KWOWBRO

Récompenses → 30KLOVEYOU

Récompenses → 25KINSANE!!

Récompenses → 20KCRAZY

Récompenses → 15KNOWAY

Récompenses → THXFOR10K

Récompenses → 7KTEAM

Récompenses → 5KSQUAD

Récompenses → 4KGANGO

Récompenses → 3KTHXBRO

Récompenses → 2KLETSGOOO

Récompenses → 1KLIKESGANG

Récompenses → PRESENT4YOU

Comment activer les codes dans Fruit Battlegrounds ?

Fruit Battlegrounds, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Fruit Battlegrounds

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des Gemmes. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Fruit Battlegrounds , afin de récupérer des Gemmes, il vous suffira de sélectionner « SPIN FRUIT » sur l'écran d'accueil, puis de cliquer sur le coffre « SPIN » lorsque vous serez dans la taverne. Dès lors, vous devriez voir apparaître un champ textuel où est inscrit « Entrez le code ici… » en bas à gauche de la fenêtre.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton « Racheter ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dansest un jeu qui a été lancé en novembre 2022 par le studio POPO., vous propose, comme les plus perspicaces l'auront deviné, d'évoluer dans un univers reprenant les concepts de la célèbre série de mangas shōnen, One Piece, dans lequel de nombreuses quêtes et combats contre des boss, plus ou moins, forts seront au cœur de votre aventure. N'oubliez pas d'utiliser les, présents ci-dessus, afin de vous de récupérer rapidement et gratuitement des bonus qui vous permettront de devenir encore plus fort que vous ne l'êtes.