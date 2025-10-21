Roblox : Codes Pêche-le (Fish It!) (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Fish It!, aussi connu en français sous le nom Pêche-le de Roblox vous permettant de récupérer divers bonus.
Codes Fish It!
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur le jeu Roblox Pêche-le francisé à partir de son nom original Fish It!. Ces codes vous permettent de récupérer des bonus et notamment des potions afin d'avoir plus de facilité à obtenir des poissons rares. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Pêche-le (Fish It!)
Récompenses
Codes actifs
Potions
POTIONSSS
Potions
MUTATION2
Potions
YEEHAW
Potions
1M_GOAL
Potions
500K_GOAL_FXCB
Potions
EASTER2026
Potions
CRESCENT
Potions
NEWYEARLANTERN
Potions
FREECRYSTAL
Potions
THEDEN
Potions
SCALEREFUND
Potions
DIVING
Potions
PIRATEMAJA
Potions
SCALE2
Potions
3BILLION
Potions
GIFTGIVING
Potions
GO2026
Potions
HAPPY2026
Potions
FREEPRESENTS
Potions
SORRYQUEST
Potions
TOTEMREFUND
Potions
2BILLION
Potions
CELEBRATE
Potions
COUNTTRANSCENDEDSTONES
Potions
LUCKYTOTEM
Potions
1BILLION
Potions
EXPANSION
Potions
PURPLEMOON
Potions
CRYSTALS
Potions
THEWHEEL
Potions
SHARKSSS
Potions
MEGA
Potions
TRAVEL
Potions
SORRY
Potions
BLAMETALON
Codes expirés Pêche-le (Fish It!)
Voir les codes Fish It! expirés ARMOR - 100M - FREEBIES - SORRYSPINS - INDO - MUTATE - LOBSTAH - TROPICAL - LOST - EGGS - HUNTING - FISHING - VALENTINE - LOBSTAH - XMAS2024
Comment activer les codes dans Pêche-le ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Pêche-le (Fish It!), afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous. Notez qu'il faut être au minimum au niveau 10 pour les utiliser.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton en forme de panier en haut de l'écran.
Une fenêtre s'ouvrira, en bas de laquelle vous pourrez entrer les codes.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE HERE ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de récupérer des boosts dans Fish It!.
Pêche-le (Fish It!), qu'est-ce que c'est ?
Pêche-le Fish It! est un jeu qui a été lancé en octobre 2024 par le studio Fish Atelier. Comme son nom le laisse sous-entendre, Pêche-le, vous permettra de pêcher et d'explorer différents mondes, dans le but de mettre la main sur les poissons les plus rares, pour les revendre à prix d'or et acheter un meilleur équipement. Les codes Pêche-le Fish It! vous donneront la possibilité de récupérer des potions, en majeure partie, lesquelles seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
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Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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