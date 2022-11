Codes FIFA World

Codes actifs FIFA World

Jack O' Lantern Football → FIFA5000 (Nouveau)

(Nouveau) 350 Médailles → FIFAWorld (Nouveau)

Codes expirés FIFA World

Aucun code FIFA World n'est expiré.

Comment activer les codes dans FIFA World ?

FIFA World, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à FIFA World

Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer divers bonus, dont des médailles en jeu. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes afin de bien obtenir les bonus.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur FIFA World , afin de récupérer les différents bonus, il vous suffira de vous rendre près du panneau « CODES » lequel se situe plus ou moins au centre. Il vous suffit de cliquer dessus, ou d'appuyer sur la touche d'interaction, pour y accéder.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton bleu « ENTRER ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les médailles et autres bonus vous permettant de faire évoluer votre personnage dansest un jeu qui a été lancé en amont de la Coupe du monde de football, par la FIFA, qui souhaite tout simplement mettre en avant la compétition dans, avec une pléthore de minis-jeux, qui n'ont pas forcément tous un lien avec le football. Dans, vous pourrez, notamment, participer à un mini-golf, une recherche de lettres pour former un mot, et diverses autres expériences accessibles gratuitement pour tous. Lesvous donneront la possibilité de récupérer des médailles, lesquelles seront utiles pour personnaliser votre avatar plus facilement et rapidement, ou acheter des objets, comme des stickers, pour débloquer encore plus de récompenses.