Roblox : Codes Escape Tsunami for Brainrots (Juillet 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 29 juin 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Escape Tsunami for Brainrots de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes Escape Tsunami for Brainrots (Juillet 2026)

Codes Escape Tsunami for Brainrots

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Escape Tsunami for Brainrots. Ces codes vous permettent de récupérer différentes récompenses.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Escape Tsunami for Brainrots

  • Aucun code Escape Tsunami for Brainrots n'est actuellement disponible.

Codes expirés Escape Tsunami for Brainrots

  • Aucun code Escape Tsunami for Brainrots n'est expiré.

Comment activer les codes dans Escape Tsunami for Brainrots ?

À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Escape Tsunami for Brainrots,  le studio en charge de son développement, Wave of Brainrots, ayant pris la décision de ne pas en proposer sur son expérience. Bien que Escape Tsunami for Brainrots soit toujours particulièrement populaire apprécié par plusieurs dizaines de milliers de joueurs, les codes Escape Tsunami for Brainrots vont encore devoir se faire attendre.

Cependant, rien n'indique que codes ne seront pas proposés dans un avenir, plus ou moins, proche. Bien entendu, si le studio change d'avis, à ce sujet, vous serez les premiers informés par l'intermédiaire de ce guide.

Escape Tsunami for Brainrots, qu'est-ce que c'est ?

Escape Tsunami for Brainrots est une expérience qui a été lancée en janvier 2026 sur Roblox par le studio Wave of Brainrots. Escape Tsunami for Brainrots est un jeu d'action frénétique où la survie dépend de votre vitesse et de vos réflexes. Courez à toute allure pour récupérer des Brainrots tout en évitant les tsunamis dévastateurs qui surgissent sans prévenir. Plus vous survivez longtemps, plus vous accumulez de Brainrots, que vous pouvez améliorer pour gagner davantage d'argent. Développez votre base afin de débloquer plus d'emplacements et placer encore plus de Brainrots, et repoussez sans cesse vos limites face au danger.

Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaires (4)

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Ezplosion100a (invité) Le 13/06/2026 à 16:45

J' en ai 10.
Et ce n'est pas un fake.

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Rtxx_y (invité) Le 28/02/2026 à 22:28

Hi

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rubix_soft (invité) Le 15/02/2026 à 23:19

Peux me passer un panel pendant un jour

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Lechecalierdelamor/LesdemonFrenchWater (invité) Le 27/01/2026 à 22:18

Il est incroyable s'il vous plaît donner moi un divin ou un truc a plus de 100Qn s'il vous plaît je reviens demain a 15:00h