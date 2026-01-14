Roblox : Codes Escape Tsunami for Brainrots (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Escape Tsunami for Brainrots de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.

Codes Escape Tsunami for Brainrots

Codes actifs Escape Tsunami for Brainrots

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Codes expirés Escape Tsunami for Brainrots

Aucun code Escape Tsunami for Brainrots n'est expiré.

Comment activer les codes dans Escape Tsunami for Brainrots ?

Escape Tsunami for Brainrots, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Escape Tsunami for Brainrots

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer différentes récompenses.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des, le studio en charge de son développement, Wave of Brainrots, ayant pris la décision de ne pas en proposer sur son expérience. Bien quesoit toujours particulièrement populaire apprécié par plusieurs dizaines de milliers de joueurs, lesvont encore devoir se faire attendre.Cependant, rien n'indique que codes ne seront pas proposés dans un avenir, plus ou moins, proche. Bien entendu, si le studio change d'avis, à ce sujet, vous serez les premiers informés par l'intermédiaire de ce guide.est une expérience qui a été lancée en janvier 2026 sur Roblox par le studio Wave of Brainrots.est un jeu d'action frénétique où la survie dépend de votre vitesse et de vos réflexes. Courez à toute allure pour récupérer des Brainrots tout en évitant les tsunamis dévastateurs qui surgissent sans prévenir. Plus vous survivez longtemps, plus vous accumulez de Brainrots, que vous pouvez améliorer pour gagner davantage d'argent. Développez votre base afin de débloquer plus d'emplacements et placer encore plus de Brainrots, et repoussez sans cesse vos limites face au danger.