Codes Epic Minigames

Codes actifs Epic Minigames

Compagnon Oiseau Twitter → TWEETTWEET

Effet Oiseaux Twitter → TWEETSTWEETS

Codes expirés Epic Minigames

Compagnon Chauve-souris gigantesque → BigBat

Compagnon Voiture de Noël → vroom

Compagnon Pingouin Robot→ AntarcticSpy

Titre hanté → spooked

Équipement Shuriken → ninjastar

Effet Flammes bleues → FlameBlueDark

Compagnon Monstre du Loch Ness → LochNess

Compagnon Tigre néon → Epic1Bil

Titre Eggy → HappyEaster2020!

Équipement Ballon Cœur → Valentines2020

Titre normal → standard!

Effet Plasma → energy

Équipement Guitare effrayante → ScaryTunes

Titre Musicien → tunes

Effet Tasse de thé → saucer

Compagnon Élan festif → Festive Code

Équipement Slurpee → slurp

Comment activer les codes dans Epic Minigames?

Epic Minigames, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Epic Minigames

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer divers cosmétiques tels que des animaux de compagnie, des effets, des titres ou encore des effets.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Epic Minigames , afin de récupérer différents cosmétiques, il vous suffira de cliquer sur le bouton gris, l'icône avec la roue dentée, situé à gauche de votre écran. Dès lors, vous devriez voir apparaître une nouvelle fenêtre verte dans laquelle un champ bleu où est inscrit « Saisir code » est présent à droite de cette dernière.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur la touche « Entrée » de votre clavier. Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les cosmétiques qui vous permettront de vous démarquer des autres joueurs dansest un jeu qui a été lancé en juillet 2015 et appartenant au studio Typical Games. Comme son nom l'indique, Epic Minigames proposera plusieurs dizaines d'expériences uniques, amusantes et variés, prenant la forme de mini-jeux. Chaque victoire dans ces mini-jeux permettra aux joueurs de gagner des pièces, lesquelles pourront être échanger contre différents objets cosmétiques, afin de se démarquer encore plus de autres joueurs et prouver sa supériorité et son talent. N'oubliez pas d'utiliser les, présents ci-dessus, afin de vous de récupérer rapidement et gratuitement des cosmétiques exclusifs.