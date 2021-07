Codes Eating Simulator

Codes actifs Eating Simulator

7000 Coins et 5000 Food → BECOMEHUGE100K (Nouveau)

(Nouveau) 5500 Coins et 4200 Food → REALLYHYPE90K

5000 Coins et 3800 Food → FATNECK80K

4000 Coins et 3000 Food → BIGBELLY70K

3600 Coins et 2600 Food → OMG60K

3000 Coins et 2100 Food → CRAZY50K

500 Coins et 1600 Food → FREEFAT40K

1900 Coins et 1200 Food → INSANE30K

1200 Coins et 900 Food → THANKS20K

800 Coins et 600 Food → YAY10K

100 Food → RELEASE

Codes expirés Eating Simulator

Aucun code Eating Simulator n'est actuellement expiré.

Comment activer les codes dans Eating Simulator ?

grossir

Eating Simulator, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Eating Simulator

Eating Simulator est un jeu créé par le studio YUM, qui a été lancé en juin 2021. Comme son nom l'indique, Eating Simulator est un titre dans lequel les joueurs devront tout faire pour devenir le plus gros possible, le tout en mangeant tout ce qui leur passe sous la main. Plus votre poids sera élevée, plus vous gagnerez des Coins lesquelles vous donneront la possibilité de débloquer différents bonus et/ou de modifier votre ADN, afin de grossier encore plus… Et n'oubliez pas d'utiliser les codes afin d'avoir de belles récompenses gratuitement telles que des Coins ou du Food.