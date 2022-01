nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Codes Dragon Blox

Codes actifs Dragon Blox

3 x Réinitialisation des stats → January2022FREESKILLRESET !

2 x Rebirth → January2022FREEREBIRTH!

Codes expirés Dragon Blox

2 x Rebirth → HAPPY150KLIKES!

3 x Réinitialisation des stats → DECEMBERFREESKILLRESET!

2 x Rebirth → FREE2REBIRTH!

3 x Réinitialisation des stats → FREE3SKILLRESET!

7 x Réinitialisation des stats → UPDATE7FREESKILLRESET!

Réinitialisation des stats → FREESKILLRESET!

2 x Réinitialisation des stats → NOVEMBERFREESKILLRESET!

2 x Réinitialisation des stats → FREESKILLPOINTSRESET!

2 x Rebirth → 500KGROUPMEMBERSREWARD_2REBIRTH

4 x Réinitialisation des stats → REDEEM4FREESKILLPOINTS

1 x Réinitialisation des stats → 100KLIKES_FREESKILLPOINTS

1 x Réinitialisation des stats → FREE_SKILLPOINTS

Comment activer les codes dans Dragon Blox ?

Dragon Blox, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Dragon Blox

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer différents bonus, notamment divers bonus tels que des réinitialisations de statistiques ou des rebirths. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Dragon Blox , afin de récupérer quelques bonus rapidement, il vous suffira de cliquer sur le menu présent à gauche de votre écran. Dès lors, vous devriez voir apparaître un volet avec plusieurs boutons. C'est le bouton « Paramètres » qu'il faudra sélectionner pour qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre. En bas à droite de cette dernière, vous devrez cliquer sur le bouton « Redeem Code », lequel fera apparaître une autre fenêtre, appelée « Codes », sur laquelle vous retrouverez un champ textuel vide.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, en appuyant sur le bouton « Redeem ». Si le code s'avère valide, vous devrez confirmer que vous souhaitez, bel et bien, utiliser les bonus conférés par le code. Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les bonus nécessaires à votre progression dansest une expérience qui a été lancée en septembre 2019 et développée par le studio Clothing and Games. Dragon Blox, anciennement connu sous le nom de Super Saiyan Simulator 2, est un jeu reprenant, comme vous vous en douterez, quelques éléments importants de l'univers de Dragon Ball. Bien entendu,, possède de jolies bases de RPG, ce qui vous permettra d'explorer en toute liberté de nombreux mondes, dans lesquels vous aurez l'occasion de combattre de multiples ennemis. Afin de progresser au mieux dans votre nouvelle aventure, nous ne vous conseillerons jamais assez d'utiliser lesdisponibles ci-dessus.