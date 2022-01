nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Codes Dragon Adventures

Codes actifs Dragon Adventures

1 x Potion FluffyTSG Preset → Fluffy

1 x Potion Shamewing Preset → Shamewing

1 x Potion Subrealm Preset → AESubRealm

1 x Potion Galifran Preset → Galifran

1 x Potion Justyblox Preset → JustyBlox

Codes expirés Dragon Adventures

Voir les codes Dragon Adventures expirés 10 x Ambre → FALL

30 x Graine de citrouille → HALLOWEEN

3 x Potion Color Shuffle → MILLION

3 x Potion Color Shuffle → MONEY

1 x Potion Color Shuffle→ MAPLE

Dragon Revival Hearts → HEARTS

Potions de soin → HEALTH

Strawberries → YUMMY

Fairy jars → MAGIC

1 x Potion Color Shuffle → SUNSHINE

Dragonscale Bandages → DRAGONSCALE

10 x Grappe de raisins → SUMMERTIME

2 x Ruche → SWEET

1 x Potion Material Shuffle → STRIPES

10 x Potion de soin de souffle de dragon → SUMMER

20 x Champignon luminescent → GLOWING

10 x Baie Juniper → BERRIES

1 x Potion Material Shuffle → RAINBOW

10 x Fairy jars → FANTASY

10 x Graine de pêche → PEACHY

10 x Revival Heart → REVIVE

1 x Potion Color Shuffle → PHOENIX

1 x Potion FluffyTSG Preset → FLUFFY

50 x Éclat de météores → SPACE

50 x Éclat de météores → CELESTIAL

50 x Carrot cake → CARROT

1 x Carrot cake → SKYRIX

10 x Potion de soin Gemstone → GEMSTONE

1 x Potion Material Shuffle → LEPRECHAUN

10 x Graine de citrouille → PLANTS

10 x Potion de soin de souffle de dragon → WELLNESS

Manta holo → HOLO

1 x Potion Material Shuffle → MIX

10 x Crystal Treat → HEALTHY

10 x Graine de pêche → DELICIOUS

1 x Potion Color Shuffle → VIBRANT

15 x Champignon luminescent → BRIGHT

50 x Crystal Max Revive → REVIVE

9 x Graine d'oignon → GROW

1 x Potion Color Shuffle → HAPPYNEWYEAR

15 x Nuage → DREAMS

250 Coins et 15 x Graine de pêche → FARMING

50 x Crystal Max Revive → HEALTHY

1 x Potion Color Shuffle → NEW

1 x Potion Material Shuffle → UI

Diverses ressources Fairy Jar → GLOWING

30 x Chauve-souris → CREEPY

25 x Ghost Essence → HORROR

50 x Ghoul Wood → GHOULISH

20 x Candy Corn → SPOOKY

50 x Citrouille → HARVEST

1 x Potion Material Shuffle → SHUFFLE

50 x Ice Crystal → SPARKLE

50 x Crystal Treat → HEALING

1 x Potion Color Shuffle → SPECIAL

50 x Pomme dorée → SHINY

50 x Citrouille → TASTY

5000 Coins → SOLARSOLSTICE

1 x Potion Lava Preset → SUNNYDAY

1 x Peluche Golden Bear → SUNGOD

20 x Banane → MILOMISSIONS

2500 Coins → QUESTMASTER

1 x Potion Color Order → NEWL0BBY

2500 Coins → 20k2020

50 x Bunny → BUNNY

1 x Potion Easter Preset → HAPPYEASTER

100 x Chocolate Egg → EGGHUNT

1 x Potion Color Shuffle→ B0ND

1000 Coins → TOXIC

10 x Toxic Waste → WASP

1 x Potion Radioactive Present → WASTEL4ND

1000 Coins → TOXICWORLD

1000 Coins → HAPPYBDAYERY

500 Coins → VAL2020

1 x Potion Heart Preset → DAVALENTINES

75 x Heart Treat → HAPPYVALENTINES

Comment activer les codes dans Dragon Adventures ?

Dragon Adventures, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Dragon Adventures

Si vous souhaitez activer des codes sur Dragon Adventures, afin de récupérer différents bonus rapidement et gratuitement, vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton « MENU », situé en bas à droite de votre écran, puis de cliquer sur « CODES CADEAUX ». Dès lors, vous devriez voir apparaître une nouvelle fenêtre violette, appelée « CODES CADEAUX », dans laquelle se situe un champ où est inscrit « ENTER CODE HERE ».

Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner le code voulu, avant d'appuyer sur le bouton violacé « Échangez ! ».

Dragon Adventures est une expérience qui a été lancée en septembre 2019 et développée par Sonar Studios. Dans Dragon Adventures vous aurez comme objectif d'élever différents dragons afin d'en faire de puissantes bêtes écaillées. Bien évidemment, vous aurez la chance d'évoluer dans un monde immersif dans lequel vous rencontrerez de nombreuses menaces, mais aussi d'autres joueurs. Après vos combats intenses, il faudra retourner à votre camp de base afin de continuer votre élevage de dragon et vous occuper de vos différentes cultures.