nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Codes Crewmates

Code actif Crewmates

Set de cosmétiques et Pet Squid Game → SQUIDGAME (Nouveau)

(Nouveau) Set de cosmétiques → 100K

Set de cosmétiques Détective → 999IQ

Set de cosmétiques Imposteur → IMPOSTORPACK

Chapeau Mini crewmate → MINICREWMATE

Chapeau Citrouille → PUMPKINHEAD

Codes expirés Crewmates

Aucun code Crewmates n'est expiré.

Comment activer les codes dans Crewmates ?

Crewmates, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Crewmates

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer différents cosmétiques.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Crewmates , afin de récupérer quelques cosmétiques plutôt sympathiques, il vous suffira de cliquer sur le situé à gauche de votre écran, lequel cadeau présent en haut à gauche de votre écran.Cette action devrait vous permettre d'afficher une fenêtre, appelée « REEDEM CODE! » dans laquelle vous trouverez un champ textuel où est inscrit « INSERT CODE HERE ». C'est dans ce dernier que vous n'aurez plus qu'à renseigneravant de cliquer sur le bouton « REEDEM ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les skins qui vous permettront de vous démarquer de vos collègues sur Crewmates.est un jeu appartenant au studio indépendant Lionly. Créé le 10 novembre 2020, Crewmates surfe sur la popularité rencontrée par Among Us depuis quelques semaines, en proposant un concept grandement similaire. Chaque joueur de Crewmates incarnera un membre d'équipage d'un vaisseau spatial, les innocents devront réaliser diverses tâches techniques, alors que les Imposteurs, définis en début de partie, devront essayer de saboter le travail des autres joueurs ou simplement tenter de les assassiner.