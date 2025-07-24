Roblox : Codes Brainrot Evolution (Août 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 30 juillet 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Brainrot Evolution de Roblox, aussi connu sous le nom de Évolution de Brainrot, vous permettant de récupérer divers bonus, que ce soit des caisses ou des potions.
Roblox : Codes Brainrot Evolution (Août 2026)

Codes Brainrot Evolution

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Brainrot Evolution (Évolution de Brainrot). Ces codes vous permettent de récupérer des caisses afin de mettre la main sur des objets vous rendant plus puissant. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Brainrot Evolution

Récompenses Codes actifs
Récompenses
Season10
Récompenses
Brainblock
Récompenses
Combinasion
Récompenses
Krang
Récompenses
EVIL
Récompenses
DRAGONI
Récompenses
Beowl
Récompenses
Easter2026
Récompenses
Luck
Récompenses
Patrick
Récompenses
Ding
Récompenses
Dididididi
Récompenses
Fishybara
Récompenses
I2W
Récompenses
Tower
Récompenses
2026
Récompenses
List
Récompenses
Cheese
Récompenses
OP
Récompenses
Tsunami
Récompenses
Man Man
Récompenses
Love
Récompenses
Brainheaven
Récompenses
Festive
Récompenses
Flushrooms
Récompenses
i2Perfect
Récompenses
Season 7
Récompenses
Thankful
Récompenses
THANKSGIVING
2 x Exp Potion
CADABRA
3 x Exp Potion
Spooky
30 x Larila Shards
Trinket
5 x Exp Potion
Drulimero
2 x Exp Potion
HALLOWEEN
5 x Orcolocos Crate
MTDOJO
2 x Exp Potion
TriTriTri
3 x Exp Potion
FIX12381
2 x Exp Potion
SECRET
2 x Exp Potion
Arcade
3 x Exp Potion
Goaaat
4 x Yoni Crate
YONICODE7
1 x Lolo Crate
LOLOCODE41
2 x Exp Potion
POTIONCODE9
2 x Exp Potion
Guardian
2 x Exp Potion
ToToToTo
2 x Exp Potion
SEWER
2 x Exp Potion
MEDUS
2 x Exp Potion
Eternal
1 x Exp Potion
Lukeblox2
3 x Exp Potion
HOTSPOT
4 x Exp Potion
CODE897
1 x Exp Potion
FixedBoss31
2 x Exp Potion
Abyss
1 x Lolo Crate
Magia7
2 x Vault Crate
TungTungx15
2 x Vault Crate
TUNGTUNG13
2 x Vault Crate
PIXSUMMEREVENT1
3 x Exp Potion
DUNGEON
2 x Exp Potion
FixBug91
2 x Lolo Crate
TUNG247
3 x Exp Potion
SummerPart2
4 x Exp Potion
Glorbo
Récompenses
Summer2025
1 x Lolo Crate
FIXED82
3 x Exp Potion
Udin Din Dun
3 x Exp Potion
INDEX
3 x Exp Potion
BrainCore
1 x Lolo Crate
LOLO1
3 x Exp Potion
MATTEOOO
1 x Lolo Crate
FIXED27
3 x Exp Potion
Ambalabu
2 x Exp Potion
Tralalero
2 x Exp Potion
EASTER
Récompenses
i2perfect1
Récompenses
lolgame1
Récompenses
release

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Codes expirés Brainrot Evolution

Voir les codes Brainrot Evolution expirésFIXBUG891 - CoralBlox - VOIDPART2 - VOIDEVENT - JoinFix5


Comment activer les codes dans Brainrot Evolution ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Brainrot Evolution, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Boutiques » à gauche de votre écran.
  3. Une fenêtre devrait s'ouvrir avec un encart « CODES » sur la droite.
  4. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Entrez le code ».
  5. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Brainrot Evolution.

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Brainrot Evolution, qu'est-ce que c'est ?

Brainrot Evolution est un jeu qui a été lancé en mars 2025 par le studio Brainrot Evolution. Comme son nom le laisse sous-entendre, Brainrot Evolution, vous demandera de faire évoluer voter personnage, en le rendant de plus en plus puissant. Pour cela, il faudra manger, et surtout s'équiper d'objets et d'animaux de compagnie qui boosteront vos performances. Les codes Brainrot Evolution vous donneront, entre autres, la possibilité de récupérer des caisses qui renferment des objets ou des potions qui boostent temporairement vos statistiques, lesquels seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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