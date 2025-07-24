Roblox : Codes Brainrot Evolution (Août 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Brainrot Evolution de Roblox, aussi connu sous le nom de Évolution de Brainrot, vous permettant de récupérer divers bonus, que ce soit des caisses ou des potions.
Codes Brainrot Evolution
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Brainrot Evolution (Évolution de Brainrot). Ces codes vous permettent de récupérer des caisses afin de mettre la main sur des objets vous rendant plus puissant. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Comment activer les codes dans Brainrot Evolution ?
Si vous souhaitez activer des codes sur Brainrot Evolution, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « Boutiques » à gauche de votre écran.
Une fenêtre devrait s'ouvrir avec un encart « CODES » sur la droite.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Entrez le code ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Brainrot Evolution.
Brainrot Evolution, qu'est-ce que c'est ?
Brainrot Evolution est un jeu qui a été lancé en mars 2025 par le studio Brainrot Evolution. Comme son nom le laisse sous-entendre, Brainrot Evolution, vous demandera de faire évoluer voter personnage, en le rendant de plus en plus puissant. Pour cela, il faudra manger, et surtout s'équiper d'objets et d'animaux de compagnie qui boosteront vos performances. Les codes Brainrot Evolution vous donneront, entre autres, la possibilité de récupérer des caisses qui renferment des objets ou des potions qui boostent temporairement vos statistiques, lesquels seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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