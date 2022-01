nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Codes Banana Eats

Codes actifs Banana Eats

Skin Banane Rouge → HAPPYHOLIDAYS

Codes expirés Banana Eats

250 Coins → THANKFUL

Skin Birthday Banana → HAPPYBIRTHDAY

Skin Banana 300M → 300MILLION

Skin Beacon → QUARTERBILLION

Skin Banana 200M → 200MILLION

Skin Lucky Peel → LUCKYPEEL

Skin Beacon Banana → LUCKYBEACON

Skin Chocolat Blanc → CHOCOLATE

Skin Banana Split → BANANALOVES

Skin Haricot → FREEBEANS

200 Coins → FREELOOT

Skin Banana Split → BANANASPLIT150

100 Coins → NEWMAP

Skin Snow Peel → BIGUPDATES2021

Skin Banana Snowman → SNOWDAYS

Skin Insecte → BUGOFF

Skin Canned Peanuts Beacon → 100MILLION

100 Coins → SPARECHANGE

Piège Peel-O-Lantern → BOONANAEATS

Skin Blue Moldy → 15KFOLLOWERS

50 Coins → MORECOINS

Beacon Waffle → FANCYPANCAKE

100 Coins → FREECOINS

Beacon Code Purple → THATEGGPLANTCOLOR

Beacon Sparkle Teal → GLITTEREVERYWHERE

Skin Gold Banana → THEGOLDENPEELS

Beacon Dipped Banana → DIPPINGINTOINSANITY

Skin Party Peely → BANANAISHERE

Skin Beacon Canned Peanuts → NEWMAPSOON

Comment activer les codes dans Banana Eats ?

Banana Eats, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Banana Eats

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer des Crédits gratuitement qui vous permettront de personnaliser votre base et de la faire évoluer.Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Si vous souhaitez activer dessur Banana Eats , afin de récupérer des skins, beacon ou Coins, il vous suffira de cliquer sur le bouton « CODES » situé en bas au centre de votre écran. Dès lors, vous devriez voir apparaître une nouvelle fenêtre, appelée « Échangez des codes » dans laquelle un champ où est inscrit « ENTREZ LE CODE ICI » est présent.Vous n'aurez, ensuite, plus qu'à renseigner, avant d'appuyer sur le bouton vert « RACHETER ». Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les skins et autres bonus qui vous permettront de personnaliser votre aventure dansest un jeu lancé en novembre 2019 et créé par le développeur indépendant RyCitrus. Banana Eats reprend les principes de Dead by Daylight, les joueurs devront échapper aux griffes d'une banane tueuse, laquelle transformera les personnes attrapées. Bien évidemment, les survivants devront jouer avec le décor et le monde dans lequel ils évoluent afin de ne pas tomber entre les mains de la terrible banane. Différentes énigmes seront mises à disposition des joueurs afin de grapiller du temps sur le timer commun et tenter de sortir de l'arène plus rapidement. Bien entendu, lesne vous donneront strictement aucun avantage sur le gameplay mais vous aideront à personnaliser votre avatar grâce à différents skins.