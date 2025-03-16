Roblox : Codes Arise Crossover (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Arise Crossover de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Codes Arise Crossover
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Arise Crossover. Ces codes vous permettent de récupérer du cash ou d'autres bonus vous permettant d'améliorer votre aventure.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Arise Crossover, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton « Shop » dans le menu à gauche de votre écran.
Une fenêtre « Shop » devrait s'ouvrir.
Cliquez sur le bouton « CODES » à droite de cette dernière.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Insert Code Here ».
Validez le tout en appuyant sur le bouton bleu « SEND ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Arise Crossover.
Arise Crossover, qu'est-ce que c'est ?
Arise Crossover est un jeu qui a été lancé en janvier 2025 par le studio CL Games. Réveillez-vous dans Arise Crossover et découvrez un pouvoir incroyable : la capacité de transformer vos ennemis en ombres qui combattent à vos côtés ! Devenez le Shadow Monarch en invoquant des ombres pour vous aider au combat, en conquérant des donjons pour obtenir des récompenses exceptionnelles et en explorant un vaste monde à bord de navires ou de montures volantes. Partez à l'aventure en solo ou avec des amis et laissez votre puissance s'élever au sommet. Les codes Arise Crossover vous donneront la possibilité de récupérer de multiples récompenses, lesquelles seront utiles pour améliorer votre avatar plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (3)
RNRTNRT
un nouveau code a ete dis dans le dicord c ENCHTICKET
Le code DRAGONBLUE ne marche plus sur arise crossover