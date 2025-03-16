Roblox : Codes Arise Crossover (Juillet 2026)

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
modifié le 29 juin 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Arise Crossover de Roblox vous permettant de récupérer de nombreuses récompenses.
Roblox : Codes Arise Crossover (Juillet 2026)

Codes Arise Crossover

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Arise Crossover. Ces codes vous permettent de récupérer du cash ou d'autres bonus vous permettant d'améliorer votre aventure.

Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Codes actifs Arise Crossover

Récompenses Codes actifs
Récompenses
1BGZIRU
Récompenses
BLAZING
Récompenses
FIRE
Récompenses
FPSBOOST
Récompenses
ALWAYSTRYING
Récompenses
TRIALS
Récompenses
TRIALSDELAY
Récompenses
ACHIEVEMENTS
Récompenses
ACHIEVEMENTSDELAY
Récompenses
GRAIL
Récompenses
GRAILWAR
Récompenses
BURNINGWINTER
Récompenses
BURNINGMONARCH
Récompenses
BURNINGSOUL
Récompenses
WinterMonarch
Récompenses
WinterRaid
Récompenses
WinterSanta
Récompenses
FAIRYGUILD
Récompenses
FAIRY
Récompenses
FINAL1.5
Récompenses
WINTERFINAL1
Récompenses
WINTEREND1
Récompenses
WINTERSORRYFORDELAY
Récompenses
NEWYEAR
Récompenses
DESERT6X
Récompenses
CASTLE8X
Récompenses
WINTERPASS
Récompenses
NEWYEARISCOMING
Récompenses
MERRYCHRISTMAS
Récompenses
THXFORPLAYING
Récompenses
ARISED
Récompenses
WINTERPART2
Récompenses
OVERLORD
Récompenses
NAZARICK
Récompenses
DELAYCODE
Récompenses
ARCRELEASE
Récompenses
NEWGUILDSUPGRADE
Récompenses
ZEROPASS2
Récompenses
XmasPart1
Récompenses
ZeroPass
Récompenses
World3
Récompenses
ACCESSORYUPDATE
Récompenses
ZEROPART2
Récompenses
GSRRANK
Récompenses
ZEROWORLD
Récompenses
ZEROUPDATE
Récompenses
ONLINEPASS2
Récompenses
CHAOTICRUSH
Récompenses
ONLINEPASS
Récompenses
GIANTMONARCH
Récompenses
DELAYEDBATTLE
Récompenses
AUTOENCHANT
Récompenses
ONLINEPART2
Récompenses
WORLDQUESTS
Récompenses
ONLINEWORLD
Récompenses
UltraRush
Récompenses
MonarchGacha
Récompenses
DeadlyFix
Récompenses
ENDHALLOWEEN
Récompenses
DEADLYPASS
Récompenses
DEADLY2
Récompenses
INFINITECHECK
Récompenses
REBIRTH
Récompenses
DEADLYKINGDOM
Récompenses
FIXDESERT
Récompenses
FINALHALLOWEEN
Récompenses
NEWQUESTSHAL
Récompenses
HALLOWEEN4
Récompenses
NEWMONARCH
Récompenses
MONARCHDELAY
Récompenses
HALLMONACH

Codes expirés Arise Crossover

Voir les codes Arise Crossover expirésSRYFORHLDELAY - HALLOWEEN1 - EMINANCE - AFKSETTINGS - EMINANCE2 - MOUNTSFIX - INFINITELABYRINTH - HALLOWEEN2 - URRANK - EMINANCE3 - BOSSRUSH - HALLOWEEN3 - PUMPFIX - QUESTRESETCODE - HALLWEAPON - HALL3 - WEAPONSKILLS - WEAPONSUPDATE - PART5REALLY - GHOULPART5 - GHOULPASS - DESERTCHECK - GHOULPART3 - UPDATEGHOUL - GHOULPART2 - EARLYGHOUL - FIXGHOULQUEST - FIXGHOUL - GHOUL - STORAGEUPGRADE - STRONGERSLAYERS - NEWSLAYER - SLAYERFIX - SLAYERPASS - INFINITECASTLE - CASTLEFIXES - SHIELD1.7 - DAILYSHIELD - EARLYSHUTDOWN - SHIELD1.2 - SHIELD - SWORDGEM - MAGE2 - MAGEBP - MAGE - SORRYMAGE - FREETOKENS - TITANPASS - TITAN - WALL - BEASTPASS - 1.2MLIKES - KAIJU - FryBalance - TalentReset - TALENTS - EXPEDITIONS - SUMMERMINI - SUMMER2 - SUMMER - Begeta+n - 1.1MLIKES - 3SHUTDOWNS - WBFIX - SHADOWSTATS - WORLD2 - Delay - NEWENCHANT - SORRY4SHUT - LOADOUTSFIX - LOADOUTS2 - LOADOUTS - UPGRADES - QUESTS - ALIENS - 1MLIKES - WINTERRAID - EASTER - GZIRU - ENCHTICKET - DUSTS - Potions - TICKETS - COFFIN - RUNES - UPDATE - BETA - AlphaTester - TESTERQA - TESTER - CCTESTER - DRAGONBLUE - ALPHA


Comment activer les codes dans Arise Crossover ?

Si vous souhaitez activer des codes sur Arise Crossover, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
  1. Lancez le jeu.
  2. Appuyez sur le bouton « Shop » dans le menu à gauche de votre écran.
  3. Une fenêtre « Shop » devrait s'ouvrir.
  4. Cliquez sur le bouton « CODES » à droite de cette dernière.
  5. Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « Insert Code Here ».
  6. Validez le tout en appuyant sur le bouton bleu « SEND ».
  7. Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Arise Crossover.
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Arise Crossover, qu'est-ce que c'est ?

Arise Crossover est un jeu qui a été lancé en janvier 2025 par le studio CL Games. Réveillez-vous dans Arise Crossover et découvrez un pouvoir incroyable : la capacité de transformer vos ennemis en ombres qui combattent à vos côtés ! Devenez le Shadow Monarch en invoquant des ombres pour vous aider au combat, en conquérant des donjons pour obtenir des récompenses exceptionnelles et en explorant un vaste monde à bord de navires ou de montures volantes. Partez à l'aventure en solo ou avec des amis et laissez votre puissance s'élever au sommet. Les codes Arise Crossover vous donneront la possibilité de récupérer de multiples récompenses, lesquelles seront utiles pour améliorer votre avatar plus facilement et rapidement.


Roblox, plus d'informations

Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.

Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.

Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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commentaires (3)

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NRNTR (invité) Le 28/05/2025 à 16:48

RNRTNRT

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Emine203f (invité) Le 19/04/2025 à 13:49

un nouveau code a ete dis dans le dicord c ENCHTICKET

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Benji (invité) Le 30/03/2025 à 19:05

Le code DRAGONBLUE ne marche plus sur arise crossover