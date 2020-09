Comment activer les codes dans Anime Fighting Simulator ?

Codes Anime Fighting Simulator

Codes actifs Anime Fighting Simulator

Chikara Shards → 900kmembers

Chikara Shards → 500komg

Chikara Shards → Subemperadormaxi

Chikara Shards → Sub2tanqr

Chikara Shards → ThankYouEmilio

Chikara Shards → reached450thanks

Chikara Shards → glorious400

Chikara Shards → ilovetobreath

Chikara Shards → marvelous350thousand

Chikara Shards → TwitterRewards2

500 Yens → fav75

500 Yens → sub2tplanetmilo

500 Yens → subtomrrhino

500 Yens → sub2razorfishgaming

500 Yens → subtokelvingts

Codes expirés Anime Fighting Simulator

Chikara Shards → dance

Chikara Shards → Frangonovo

Chikara Shards → Erbitosaiyan

Chikara Shards → Subtigretv

Chikara Shards → 500kmembers

Chikara Shards → w0w300klikes

Chikara Shards → impeccabletwo75

Chikara Shards → astounding225

Chikara Shards → TwitterRewards

Chikara Shards → mighty200k

Chikara Shards → 1seventy5kay

Chikara Shards → rollback

Chikara Shards → one50klikes

Chikara Shards → ty4100k

Chikara Shards → christmas19

500 Yens → 50fantastic

500 Yens → seventyfivek

Anime Fighting Simulator, qu'est-ce que c'est ?

Jouez à Anime Fighting Simulator

Si vous souhaitez activer dessur Anime Fighting Simulator , afin de récupérer quelques ressources ou monnaies virtuelles liées au jeu, vous n'aurez qu'à cliquer sur l'icone bleue de Twitter, située en bas à gauche de votre écran, sur le menu principal.Cette action devrait vous permettre d'afficher une fenêtre dans laquelle vous n'aurez plus qu'à renseigneravant de cliquer sur le bouton vert "Entrer". Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'autant de fois que nécessaire et récupérer les monnaies et ressources qui vous aideront à faire évoluer votre personnage au sein d'Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer différentes sommes deou desest un jeu appartenant au studio BlockZone, créé par MarmDev et actuellement dirigé par Nyxun. Créé le 4 octobre 2019, Anime Fighting Simulator propose un titre centré sur l'entraînement au combat, basé et inspiré des animes les plus populaires. Pour espérer devenir le plus grand des combattants, vous devrez entraîner votre corps, mais aussi votre esprit, en venant à bout des différents ennemis qui se mettront sur votre chemin dans un monde qui, quoi que vous fassiez, vous appartiendra.