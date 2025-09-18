Roblox : Codes Anime Crusaders (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu Anime Crusaders de Roblox vous permettant de récupérer différentes récompenses qui vous aideront dans votre progression.
Codes Anime Crusaders
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Anime Crusaders. Ces codes vous permettent de récupérer des styles et d'autres bonus en jeu. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Si vous souhaitez activer des codes sur Anime Crusaders, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Dirigez-vous vers le centre et cherchez le stands « CODES ».
Une fenêtre « CODES » devrait s'ouvrir.
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE HERE ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans Anime Crusaders.
Anime Crusaders, qu'est-ce que c'est ?
Anime Crusaders est un jeu qui a été lancé en mai 2025 par le studio 32x. Comme son nom le laisse sous-entendre, Anime Crusaders, regroupe l'univers de plusieurs anime sous la forme d'un Tower Defense, riche en mini-jeu et en challenges. Les codes Anime Crusaders vous donneront la possibilité de récupérer des bonis pour progresser plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
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