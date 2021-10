nous vous proposons de gagner 800 Robux (10 euros) sur le Afin de vous remercier pour votre fidélité,sur le serveur Discord de notre partenaire Roblox France

Que ce soit dansou de nombreux autres jeux en ligne, des personnes mal intentionnées n'hésitent pas à arnaquer les joueurs, pour leur soutirer des informations ou tout simplement accéder à leur compte et voler tout le contenu qui a été débloqué ou acheté. La plateformeayant une majorité d'utilisateurs mineurs et, parfois, très jeunes, les sites frauduleux sont hélas très nombreux.Le principe du siteest simple : il vous promet des Robux gratuits en échange de compléter quelques tâches. Toutefois, la réalité est bien moins jolie puisque ce genre de site ne vous donnera jamais des Robux gratuitement.Si vous faites l'erreur de vous connecter à ce genre de site, qui vous demande vos identifiants Roblox, vous avez le risque de perdre votre compte et donc tout ce qui a été acheté dessus. Même si vous contactez le support par la suite, les chances de récupérer votre compte et tout ce qui était présent dessus sont maigres.L'autre risque avec ces sites frauduleux, à l'image de, est qu'ils vous installent des logiciels pouvant être malveillants, au risque donc d'endommager vos ordinateurs, téléphones, ou tablettes. Dans certains cas, il vous est même demandé vos informations bancaires, qu'il ne faut en aucun cas communiquer.En bref, même si le principe deest attirant, ce n'est que du vent et ne pourrez pas obtenir des Robux gratuitement. Il est donc à éviter et à bannir.Pour rappel, le seul moyen d'en obtenir est en payant, via la boutique officielle par exemple. Vous pouvez, avec de la chance, en récupérer gratuitement, via des concours, mais en aucun cas via ce genre de site. Nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir sur les Robux dans ce guide , pour que vous ne soyez pas arnaqué si vous êtes un jeune joueur et ne maîtrisez pas bien le milieu.