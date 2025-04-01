Roblox a désormais plus d'utilisateurs inscrits qu'il y a d'humains sur Terre

C'est un chiffre stupéfiant : Roblox compte désormais plus de comptes utilisateurs enregistrés que d'êtres humains sur la planète. Ce record inattendu démontre une fois de plus l'incroyable popularité du jeu et de sa plateforme créative, près de deux décennies après son lancement initial.
Roblox franchit la barre symbolique des 8,2 milliards d'utilisateurs inscrits
Selon des données récemment révélées par le jeu Roblox New User Machine
, qui recense le nombre total de comptes inscrits sur la plateforme, Roblox a officiellement franchi le cap des 8 242 114 037 comptes utilisateurs
. À titre comparatif, la population mondiale est actuellement estimée à environ 8,215 milliards de personnes, selon les données les plus récentes.
Cette performance fait de Roblox l'une des plateformes en ligne les plus impressionnantes de l'histoire
. Ce nombre continue d'ailleurs de croître en permanence : au moment de la prise de ces statistiques, il était estimé que la plateforme atteindrait les 8,243 milliards de comptes dans les 3 heures et 28 minutes suivantes, indiquant que plus de 4200 membres s'inscriront chaque minute.
Comment Roblox peut-il compter plus d'utilisateurs que d'humains ?
Cependant, cette prouesse doit être relativisée. En effet, de nombreux utilisateurs ont souligné que cette statistique inclut non seulement les comptes actifs, mais aussi les comptes inutilisés, les comptes alternatifs créés par les joueurs
, souvent appelés alts
, ainsi que les bots ou encore les comptes supprimés ou bannis par Roblox.
Il est donc certain que parmi ces 8,2 milliards de comptes, seule une partie correspond à de vrais utilisateurs uniques actifs sur la plateforme. Toutefois, même en prenant en compte ces réserves, l'exploit reste considérable et démontre la portée phénoménale du jeu à travers le monde.
À titre comparatif, les jeux mobiles les plus populaires, comme PUBG
, Call of Duty Mobile
ou encore Among Us
, atteignent tout au plus quelques centaines de millions de téléchargements. Même les mastodontes comme Minecraft
ou GTA 5
, vendus chacun à plusieurs centaines de millions d'exemplaires, restent loin de ces chiffres vertigineux.
Ainsi, bien que Roblox ait déjà été accusé par le passé d'avoir artificiellement gonflé ses statistiques d'utilisateurs – une affirmation que l'entreprise a toujours réfutée – le chiffre dévoilé ici marque clairement un record historique dans le secteur du jeu vidéo en ligne.
Quel avenir pour Roblox après un tel record ?
L'avenir sera intéressant à suivre pour Roblox : la plateforme continuera-t-elle à attirer toujours plus d'utilisateurs et à battre de nouveaux records ? Ou bien ces chiffres finiront-ils par se stabiliser ?
Une chose est sûre : Roblox aura marqué durablement l'histoire des jeux vidéo en ligne
, réussissant à s'imposer comme une référence incontournable grâce à sa communauté dynamique et son contenu sans cesse renouvelé.
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