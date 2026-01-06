Quand des tricheurs tentent de voler un Guinness World Record à un joueur honnête

L'histoire est belle et rappelle que la persévérance finit toujours par payer. Un joueur de Roblox, dépossédé de son record du monde par des tricheurs, a mené une véritable enquête pour prouver sa bonne foi auprès du Guinness World Records.
La triche est un fléau endémique qui touche toutes les strates du jeu vidéo
, des parties amicales aux tournois d'esport les plus prestigieux. Si utiliser un code pour obtenir de l'argent infini dans Les Sims ne regarde que le joueur, l'utilisation de logiciels tiers pour fausser la compétition en multijoueur est une infraction bien plus grave. C'est pourtant la mésaventure qu'a vécue Quinten, un speedrunner connu sous le pseudonyme kannotlogin, lors d'un événement officiel organisé conjointement par Roblox
et le célèbre Guinness World Records.
Un défi officiel entaché par la triche
Tout a commencé avec le lancement de l'Ultimate Easy Obby
, une expérience collaborative conçue pour tester l'agilité des joueurs. Le principe rappelle fortement celui de Fall Guys : une course d'obstacles colorée, basée sur la physique, où l'objectif est d'atteindre la ligne d'arrivée le plus rapidement possible sans tomber dans le vide
. L'enjeu était de taille, puisque les meilleurs temps avaient l'opportunité d'inscrire leur nom dans le célèbre livre des records, ce pavé littéraire que beaucoup ont reçu à Noël durant leur enfance, et qui reste un ouvrage qu'on aime feuilleter.
I exposed the top 3 cheaters in a Roblox GWR category, proved it to Guinness, and received my official World Record certificate
byu/kannotlogin inspeedrun
Quinten s'est investi corps et âme dans ce défi. Après une semaine d'entraînement intensif, il a réussi à optimiser son parcours pour atteindre un temps impressionnant de 05:48:96
. Cette performance le plaçait confortablement en tête du classement mondial. Il pensait la victoire acquise, ayant passé des heures à gratter chaque milliseconde possible. Mais à quelques jours de la clôture du concours, le tableau des scores a soudainement changé. Trois comptes inconnus ont posté des temps avoisinant les 05:42, soit six secondes de mieux que le record de Quinten. Pour un expert du parcours, ce delta semblait tout simplement irréalisable à la loyale.
Une investigation numérique minutieuse
Refusant d'accepter cette défaite suspecte, Quinten s'est lancé dans une véritable enquête de détective numérique
. Il ne s'est pas contenté de crier à l'injustice puisqu'il a cherché des preuves tangibles. Sa première découverte fut liée aux inventaires des comptes suspects. Dans ce mode de jeu, terminer la course octroie un objet spécifique, prouvant que le joueur a bien franchi la ligne d'arrivée. Or, les comptes affichant les temps records ne possédaient pas cet objet
, suggérant l'utilisation de scripts de téléportation pour atteindre la fin du niveau instantanément.
Ne s'arrêtant pas là, le speedrunner a soumis une analyse image par image de sa propre meilleure course. Il a démontré mathématiquement que même avec une exécution parfaite, assistée par ordinateur, les temps affichés par les trois tricheurs étaient physiquement impossibles à réaliser au sein du moteur du jeu
. Les mouvements requis pour gagner ces six secondes ne correspondaient à aucune mécanique autorisée par Roblox.
Le verdict du Guinness World Records
Après avoir compilé ce dossier de preuves accablant, Quinten l'a transmis aux officiels du Guinness World Records. L'attente fut angoissante, mais l'organisation a fini par trancher en faveur de l'intégrité sportive. Après examen, les preuves ont été jugées valides : les trois temps suspects ont été annulés et retirés du classement. Quinten a ainsi récupéré sa première place et le titre de recordman du monde qui lui revenait de droit
.
Cette affaire souligne l'importance de la vigilance dans les compétitions en ligne, même sur des plateformes grand public comme Roblox. Elle rappelle également aux tricheurs potentiels que la communauté des speedrunners est passionnée et techniquement compétente, prête à défendre la légitimité de ses performances. Si vous visez le livre des records, mieux vaut s'entraîner dur plutôt que de compter sur des scripts douteux.
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