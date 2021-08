Pet Simulator X : Comment enchanter les Pets ?

Qu'est-ce que l'enchantement dans Pet Simulator X ?

Comment enchanter un Pet dans Pet Simulator X ?

Liste des enchantements disponibles dans Pet Simulator X

Enchantements communs

Agility → Augmente la vitesse de déplacement de votre Pet.

→ Augmente la vitesse de déplacement de votre Pet. Chest Breaker → Augmente les dégâts infligés par votre Pet aux coffres.

→ Augmente les dégâts infligés par votre Pet aux coffres. Coins → Augmente le gain en Coins de votre Pet.

→ Augmente le gain en Coins de votre Pet. Diamonds → Augmente le gain en Diamants de votre Pet.

→ Augmente le gain en Diamants de votre Pet. Gifts → Augmente les récompenses reçues après avoir explosé un Cadeau.

→ Augmente les récompenses reçues après avoir explosé un Cadeau. Strenght → Augmente les dégâts de votre Pet.

→ Augmente les dégâts de votre Pet. Teamwork → Augmente les dégâts infligés par tous vos Pets à côté d'un Pet ayant cet enchantement.

→ Augmente les dégâts infligés par tous vos Pets à côté d'un Pet ayant cet enchantement. Super Teamwork → Augmente considérablement les dégâts infligés par tous vos Pets à côté d'un Pet ayant cet enchantement.

→ Augmente considérablement les dégâts infligés par tous vos Pets à côté d'un Pet ayant cet enchantement. Fantasy Coins → Augmenter le gain en Fantasy Coins de votre Pet.

→ Augmenter le gain en Fantasy Coins de votre Pet. Charm → Augmente vos chances d'obtenir des Bonus.

Enchantements uniques

Royalty → Augmente la Force de 100 %, le gain en Diamants de 100 % et la vitesse de déplacement de 50 % de votre Pet.

→ Augmente la Force de 100 %, le gain en Diamants de 100 % et la vitesse de déplacement de 50 % de votre Pet. Magnet → Collecte les Coins et Diamants à votre place.

→ Collecte les Coins et Diamants à votre place. Glittering → Fait apparaître occasionnellement 5, 10, 15 ou 20 Diamants.

Roblox ou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Si vous souhaitez avoir de plus amples informations surou rejoindre une communauté active pour partager d'agréables moments avec d'autres joueurs, nous vous invitons à rejoindre le Discord communautaire Roblox France

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lorsque vous jouez à, l'de vos Pets pourrait s'avérer. De ce fait, si vous souhaitez ouvrir tous les œufs disponibles dans le jeu, il va falloir booster rapidement vos revenus.Dans, les Pets légendaires reçoivent automatiquement des enchantements, également appelés capacités. Cependant, il est égalementsur n'importe lequel de vos Pets grâce auqui se situe dans la première zone du Monde Fantastique (Fantastic Zone).telles que leur vitesse de déplacement, leurs dégâts infligés aux Coffres, leur gain en Pièces et en Diamants…Cependant, comme vous l'aurez compris, les enchantements ne sont pas disponibles aux joueurs débutants et il faudra être bien avancé dans le jeu avant de pouvoir en obtenir. De ce fait, vous allez devoir terminer l'intégralité du premier monde et de ces neuf zones afin d'accéder à la Fantasy Zone. Une fois arrivée de l'autre côté, vous verrez apparaître le Cercle d'Enchantement sur la gauche de la zone Enchanted Forest.Dès lors, vous n'aurez plus qu'à vous approcher du Cercle afin de faire apparaître une nouvelle fenêtre où sera listée l'entièreté de vos Pets. Sélectionnez le Pet qui recevra l'enchantement, contreavant d'appuyer sur le bouton « Enchant ». Précision importante,. Par conséquent, si l'enchantement reçu par votre Pet ne vous convient pas, vous devrez débourser à nouveau 10 000 Diamants pour espérer en avoir un meilleur.Il existe, les communs et les uniques, ces derniers, bien plus difficiles à obtenir seront logiquement plus intéressants. Cependant, les communs seront déclinés en différents niveaux, allant de 1 à 5 (I, II, II, IV, V), le V étant le plus puissant.