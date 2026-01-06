Fidèle à ses valeurs familiales, Disney s'éloigne de Roblox pour protéger les plus jeunes

Alors que Roblox multiplie les partenariats avec les géants du divertissement, Disney freine des quatre fers. La firme aux grandes oreilles invoque des soucis majeurs de sécurité pour les enfants, préférant miser gros sur son allié de toujours, Epic Games. Une décision qui cache peut-être une stratégie bien plus vaste.
C'est une prise de position forte dans l'industrie du jeu vidéo. Alors que Netflix, Sega ou encore Mattel s'empressent de collaborer avec le géant du jeu bac à sable
, Disney a décidé de faire cavalier seul. Selon des informations rapportées par Variety
, la direction de Disney refuse catégoriquement d'associer ses licences phares à Roblox
pour le moment. La raison officielle est sans appel : la protection de l'enfance
. Malgré les efforts récents de la plateforme pour assainir son environnement, la maison de Mickey estime que les garanties ne sont pas suffisantes pour y exposer son jeune public.
La sécurité des enfants, le point de rupture
Roblox traîne depuis plusieurs années une réputation sulfureuse concernant la modération de ses contenus et les interactions entre utilisateurs. Les multiples procès accusant l'entreprise de ne pas suffisamment protéger les mineurs contre des prédateurs sexuels ont laissé des traces indélébiles. Bien que Roblox ait déployé de nouvelles fonctionnalités, comme un système d'estimation de l'âge par reconnaissance faciale
pour limiter les interactions enfants-adultes ou la suppression des expériences « non classifiées », cela ne suffit pas à rassurer l'empire du divertissement.
Une source interne a confié sans détour à Variety que « Disney ne pense pas que Roblox soit une plateforme sûre à l'heure actuelle.
» Cette méfiance gèle donc toute collaboration d'envergure, alors même que le catalogue de Disney et la démographie de Roblox semblaient faits pour s'entendre
. Disney préfère attendre de voir des améliorations concrètes et durables avant de risquer l'image de ses marques familiales dans cet écosystème controversé.
Fortnite le véritable chouchou de Disney
Si l'argument sécuritaire est indéniable, il ne faut pas occulter la réalité économique. Disney possède une participation financière massive de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games
, le créateur de Fortnite
. Il est donc logique que la firme privilégie son propre investissement. Les intégrations récentes, comme l'arrivée des Simpson ou les événements Marvel et Star Wars, ont prouvé que Fortnite était un vecteur de croissance exceptionnel pour les franchises Disney
.
Les deux géants ont d'ailleurs teasé un projet d'envergure avec un « univers de divertissement
» connecté à Fortnite. Cette exclusivité de fait permet à Disney de garder un contrôle total sur l'image de ses personnages, dans un environnement qu'ils jugent sans doute plus maîtrisé et techniquement plus abouti que celui de Roblox.
Vers un concurrent direct signé Disney ?
L'autre hypothèse qui explique ce refus de collaborer avec Roblox est purement concurrentielle
. Si les rumeurs disent vrai, le futur projet entre Disney et Epic Games pourrait bien être un rival direct de Roblox. En combinant la puissance des licences Disney, la technologie d'Epic et les récents accords avec OpenAI pour la génération de contenu, Disney pourrait être en train de bâtir sa propre plateforme de création ludique
.
L'objectif serait de permettre aux fans de créer leurs propres jeux et expériences avec des assets officiels Disney, exactement comme le fait Roblox, mais au sein d'un écosystème fermé et sécurisé. En attendant la révélation de ce projet prévue pour 2026, Disney semble avoir choisi son camp : la sécurité et le contrôle plutôt que l'ouverture risquée vers le métavers de Roblox
.
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