Riders Republic : Ubisoft dévoile le calendrier de l'Année 1

Riders Republic partage le Calendrier de l'Année 1

Nos amateurs de sport extrême vont avoir de quoi s'occuper avec tout le contenu prévu à venir poura en effet dévoilé la feuille de route de. Les joueurs auront le droit à des contenus saisonniers gratuits, ainsi qu'à des contenus exclusifs pour ceux qui seront en possession duAinsi,qui aura lieu dès le jour de lancement du jeu. Les joueurs seront conviés à la célébration du lancement du titre avec le Grand Opening. Pour cela, plusieurs modes seront disponibles : les Mass Races, les Tricks Battle, le Free for All ou encore les Versus. Bien évidemment, des récompenses exclusives seront à gagner.L'hiver fera son arrivée dans Riders Republic avec Winter Bash qui introduira une progression saisonnière. Celle-ci permettra aux joueurs de débloquer des contenus et récompenses exclusives tout en participant à des expériences multijoueur. Par ailleurs, les détenteurs du Year 1 Pass auront accès à des kits originaux supplémentaires incluant des skins et contenus exclusifs.Celle-ci sera marquée par l'arrivée de Showdown, un nouveau mode multijoueur qualifié de « épique et explosif ». Jouable en 6v6, le but sera de collecter et accumuler le plus de gemmes. Les détenteurs du Year 1 Pass recevront des kits originaux supplémentaires qui comprendront des skins et contenus exclusifs.Le BMX fera son entrée lors de la saison 3, avec pour l'occasion des arènes dédiées à ce sport, ainsi que des nouveaux terrains. D'autre part, plusieurs événements auront lieu, ces derniers mettant à l'honneur le BMX. Enfin, une nouvelle carrière se profilera et permettra aux joueurs de se donner corps et âme dans ces deux roues, mais seulement pour les possesseurs du Year 1 Pass.Pour finir, les détenteurs du Year 1 Pass auront un accès exclusif aux kits originaux Rocket Skis et Rocket Bike dès le lancement et bénéficieront aussi d’un accès anticipé de 7 jours à tous les autres kits originaux et à l’ajout du BMX.Pour rappel, Riders Republic sera disponible le 28 octobre sur