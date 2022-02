Riders Republic s'offre un premier week-end gratuit

Un week-end gratuit pour Riders Republic

Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2021,. Si nous n'avons eu aucun chiffre concernant les ventes ou le nombre de joueurs, Riders Republic a probablement répondu aux attentes d'Ubisoft. Cependant, afin de relancer l'engouement autour de son jeu et, surtout, permettre à certains de le découvrir,Ainsi, du 10 au 14 février, il sera possible de jouer gratuitement à Riders Republic, et ce, sur toutes les plateformes, hormis les ordinateurs, qui n'auront pas la chance de participer à cette offre. D'ailleurs, notez qu'il est, d'ores et déjà, possible de prétélécharger le titre, afin d'en profiter dès ce jeudi, et ne pas attendre trop longtemps.Bien évidemment, le jeu complet sera accessible aux joueurs, qui pourront, s'ils le souhaitent, conserver leur progression s'ils décident d'acheter par la suite Riders Republic.Dans la foulée, Ubisoft a également annoncé un partenariat avec la marque Prada, permettant d'introduire de nouveaux éléments en jeu. Par exemple, des tenues pourront être débloquées en réalisant quelques défis, alors qu'un événement spécial, nommé Prada Beyond the Line sera jouable, en solo ou avec des amis.Pour rappel,est disponible depuis le 28 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.