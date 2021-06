Riders Republic : Les sports extrêmes selon Ubisoft, sera disponible dès la rentrée 2021

Closed Beta Registration: https://t.co/HWBcGvYjXx



Annoncé lors de l’Ubisoft Forward de l'E3 2021,où les pratiques du wingsuit, snowboard, ski ou encore vélo sont réunies pour que les joueurs du monde entiers s'affrontent dans le monde ouvert proposé. Ce dernier sera composé de montagnes enneigées, de zones urbaines, de plaines verdoyantes, mais aussi de canyons désertiques inspirés par certains des plus grand parc nationaux américains. Initialement prévu pour février 2021, Riders Republic sera finalement disponible début septembre 2021.Riders Republic se concentre autour de la performance des joueurs, contrairement à son prédécesseur spirituel, Steep. tout en se démarquant de par la pluralité de ces biomes et de ses paysages, mais aussi en raison de la place que prendra le multijoueur en ligne. En effet,la création de HUBs sociaux sera possible pour rider entre amis et partager sa progression. Il sera possible de profiteren solo ainsi qu'en multijoueur. Les joueurs pourront tenter leur chance dans des compétitions officielles telles que le Red Bull Rampage en solo ou avec leur équipe pro.Riders Republic sera disponible en crossplay sur toutes les plateformes : sur PlayStation 4/5, Xbox Series X|S, Xbox Oneet PC depuis l'Epic Games Store ou encore l'Ubisoft Connect. Si Riders Republic a attiré votre attention, les inscriptions pour les bêtas sont ouvertes sur tous les supports, vous pouvez trouver toutes les informations juste ici