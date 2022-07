Riders Republic : Les dates et le contenu de la Saison 3: Summer Break révélés

Dates et détails sur la Saison 3: Summer Break de Riders Republic

It's summertime in the Ridge! Enjoy the Summer Break season of 7 weeks of sun, fun, and scorching heat. pic.twitter.com/KyYxHYgzuA — Riders Republic (@RidersRepublic) July 27, 2022

Xbox Édition Standard → 26,99 € au lieu de 69,99 €, soit 61 % de réduction. Édition Gold → 79,99 € au lieu de 99,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 60,99 € au lieu de 119,99 €, soit 49 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Disponible depuis la fin de l'année 2021 sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Riders Republic revient sur le devant de la scène vidéoludique alors que le titre d'Ubisoft vient d'accueillir une toute nouvelle saison. Il s'agit deAu moment où nous écrivons ces lignes,( « Vacances d'été », en français) est déjà arrivée sur Riders Republic. En effet, elle a été lancée le 27 juillet dernier, sur toutes les plateformes de jeu concernées.Tout d'abord, jusqu'au 3 août prochain, les joueurs et les joueuses pourront participer à, en collaboration avec Project Rebirth. Celui-ci invite la communauté à visiter le nouveau Ridge, mais aussi à récupérer un maximum de graines pour aider à planter de nouveaux arbres dans une zone déforestée de Canyonlands. En complétant les défis hebdomadaires liés à cet événement, les joueurs débloqueront le wingsuit électrique « Gardien du Soleil », en récompense. Plus tard, ils obtiendront automatiquement le sweat à capuche « Green Game Jam ».Deuxièmement, du 10 au 17 août,, considérés comme jouets, seront disponibles, soient le « Juggernaut » et le « Sniper ». Il sera possible d'en profiter dans le monde ouvert, mais aussi les utiliser dans les défis « ShackDaddy Bandits » afin de débloquer de nouveaux équipements. Évidemment, de nouvelles tenues, ainsi que des sponsors et divers items cosmétiques, ont également été introduits au jeu. Sans oublier,. D'ailleurs, Ubisoft a prévu un événement autour de ce sport extrême, à la fin de la saison Summer Break, pour préparer son arrivée via la Saison 4 Pour rappel,est disponible depuis le 28 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une réduction sur les plateformes suivantes :