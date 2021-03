Revita arrive en accès anticipé

Histoire

La station

La tour de l'horloger

Le protagoniste

Que propose l'accès anticipé ?

Plus de 150 reliques différentes

De nombreux PNJ avec lesquels vous pourrez interagir

Pas moins de six armes célestes différentes

Améliorations de la station

De nombreux chapeaux équitables

Des coffres ainsi que d'innombrables secrets

Les différences avec l'alpha

Une nouvelle zone : Arid Athenaeum. Une librairie gelée mettant à jour de nouveaux monstres et boss.

Les mécaniciens font leurs apparitions et permettent l'évolution de la station.

Pleins de nouveaux chapeaux !

De nouveaux personnages non joueurs à secourir.

Une nouvelle arme céleste, la lance d'aquarius.

De nombreuses améliorations et réparations de bugs et problèmes mineurs comme majeurs.

Le 2 février 2021, l'équipe de développementaccompagnée deen tant qu'éditeurs, dévoilaient l'arrivée d'un nouveau jeu de plateforme sous format rogue-lite :. Un mois plus tard, l'accès anticipé ouvre ses portes.Dans Revita vous incarnez un jeune homme coincé au cœur d'une. Cette dernière lui permet de rejoindre la fameuseoù de nombreux étages l'attendent. Trouvez le moyen de sortir de cette boucle infernale en venant à bout desgénérés procéduralement.Zone clef et surtout mère de votre aventure, il s'agit du lieu d'apparition du protagoniste. La station ne demande qu'à évoluer à l'aide de personnages et ressources que vous trouverez tout au long de votre aventure. Il est ainsi possible de l'améliorer, autant sur desà votre épopée, que de simples. Le choix vous revient.Le défi qui vous attend, avec des salles et personnages toujours plus mystérieux, la mort vous attend à chaque tournant, ou étage même pour notre cas. En effet, une fois le métro emprunté pour rejoindre la tour, le reste se visite. Impossible de prévoir à l'avance ce qui vous attend puisque. Qu'il s'agisse, de monstres, d'équipements ou de marchands, chaque salle réserve son, le but étant d'atteindre le dernier étage.Vous incarnez un enfant sans nom et sans passé qui se réveille en plein centre d'une. Avancer au cœur de la tour vous permettra d'en apprendre un peu plus sur votre passé ainsi que les raisons de votre présence en ces lieux.Équipé d'une arme céleste, que vous ne tenez donc pas en main, il vous faudra occire de nombreux ennemis, mais également affronter de nombreux pièges toujours prêts à vouslà où il n'y serait pas propice. Cependant, pour vous aider dans votre quête, il est possible de trouver un certain nombreetpour aller toujours plus loin au sein de la tour.Apprenez à dompter tous ces éléments pour faire la run qui vous ressemble. Néanmoins, il n'y a pas d'argent dans. Tout se paye avec votre vie, et ce, plus ou moins cher. Qu'il s'agisse d'équipements, d'améliorations ou même de coffres ou marchands, tout se négocie avec votre propre vie., les âmes récoltées durant votre aventure vous permettront de vous soigner, à condition d'en récupérer assez. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pourElle commenceet propose pas moins de 3 niveaux différents dans lesquels il sera possible de trouver :Pour ceux ayant eu la joie ou l'occasion de jouer àde, voici les nouveaux éléments disponibles lors que