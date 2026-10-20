ReVamp limite finalement son playtest

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 octobre 2026 à 11h19
Digital Sun a décidé de limiter sa phase de playtest pour ReVamp à Discord, et ne proposera donc pas de test public sur Steam pour le moment.
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ReVamp limite finalement son playtest

Lorsque la date de sortie de ReVamp a été annoncée, le studio de développement Digital Sun avait indiqué qu'une phase de playtest se déroulerait prochainement, notamment via la plateforme de Valve, Steam. Toutefois, Digital Sun est revenu sur sa décision et a donc indiqué que le playtest de ReVamp est finalement limité à Discord.

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Digital Sun change de plan pour le playtest de ReVamp

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C'est via une récente publication sur son compte Twitter/X que Digital Sun a annoncé ce changement de dernière minute : le playtest de ReVamp ne sera pour le moment pas proposé sur Steam, mais seulement à un groupe restreint de joueurs sur Discord.

Vous avez été très nombreux à vous inscrire au premier playtest de ReVamp sur Steam (merci !), mais nous avons décidé de commencer par une expérience plus restreinte sur notre Discord, le test public ayant lieu un peu plus tard.

Ce revirement de situation est dû à une crainte importante du studio face à la recrudescence de clones

Pourquoi ? Nous sommes préoccupés par les récentes informations faisant état de jeux ayant fait l'objet d'une ingénierie inverse, puis clonés et publiés avant même la sortie de la version originale. À plusieurs mois de la sortie, la mise à disposition d'une version publique à grande échelle de ReVamp nous semblait présenter un risque trop important. 

Ainsi, c'est pour préserver son prochain titre, qui a déjà attiré l'œil de nombreux joueurs, que Digital Sun a décidé de restreindre le premier playtest de ReVamp. Pour autant, un test public est toujours prévu, mais pour plus tard.

Un playtest public plus tard pour ReVamp

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Dans cette même publication, et ce, à deux reprises, Digital Sun laisse entendre qu'un playtest public aura bien lieu pour ReVamp à l'avenir. D'ailleurs, à ce propos, les développeurs évoquent le mois de janvier 2027, tout en excusant auprès de la communauté : 

À tous ceux qui ont demandé un accès sur Steam : nous sommes désolés de ce changement de programme. Nous espérons lancer la phase de test publique vers le mois de janvier. Si vous souhaitez tout de même avoir la chance d'y jouer cette année, notre test sur Discord commence le 29 octobre.

Rappelons, en guise de conclusion, que la sortie de ReVamp est fixée au 25 mars 2027. Date à laquelle la nouvelle production vidéoludique des créateurs de la franchise Moonlighter se rendra disponible sur PC.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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