ReVamp, le roguelite avec Dracula, s'offre sa date de sortie et annonce un playtest

Digital Sun a, récemment, dévoilé la date de sortie de son jeu de défense de château, ReVamp.

Annoncé il y a de cela plusieurs mois, ReVamp, le jeu de défense de château et roguelike de Digital Sun, refait parler de lui en ce jour. Il y a très peu de temps, Digital Sun a (enfin) révélé la date de sortie de ReVamp, qui est assez éloignée.

ReVamp arrivera au début de l'année 2027

Lors de l'événement Triple-i Initiative, qui a eu lieu le jeudi 8 octobre 2026, Digital Sun a fait l'annonce tant attendue par la communauté : ReVamp se rendra disponible le 25 mars 2027 sur PC, notamment via Steam. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible d'ajouter le prochain titre des créateurs de la licence Moonlighter à sa liste de souhaits sur la plateforme de Valve.

Pour l'occasion, Digital Sun a partagé une toute nouvelle bande-annonce présentant ReVamp. C'est, ainsi, l'occasion pour le studio de développement de rappeler le concept du titre : les joueurs et les joueuses, qui incarnent le Comte Dracula, doivent à tout prix protéger le château, qui est assailli par des humains à chaque nuit. Tout en contrôlant les formes de l'armée de la nuit, la communauté pourra également changer la configuration du château en ajoutant de nouvelles pièces ou en le réorganisant.

Une phase de test bientôt proposée pour ReVamp

En plus d'avoir partagé la date de sortie et un nouveau trailer pour ReVamp, Digital Sun a précisé qu'une phase d'essai va bientôt débuter. Pour être plus précis, celle-ci commencera le 29 octobre 2026. Il est possible de s'y inscrire en se rendant sur la page Steam dédiée au titre ou bien via le Discord du jeu. Digital Sun a indiqué, à ce sujet, que de plus amples joueurs seront invités au compte-gouttes.

@revamp_game @iii_initiative Wishlist ReVamp on Steam and sign up for the playtest starting October 29! 🩸✨ https://t.co/QQmNDmuThN — Digital Sun 💚 MOONLIGHTER 2 OUT NOW! (@DigitalSunGames) October 8, 2026

Dans tous les cas, rendez-vous le 25 mars 2027 pour découvrir le roguelite de défense de château ReVamp, qui doit débarquer sur PC.