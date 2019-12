Resident Evil Resistance présente l'un de ses personnages, du nom de Sandwich

La partie multijoueur de Resident Evil 3, du nom de Resistance, proposera des personnages différents, et l'un d'entre eux porte un nom particulièrement original, pouvant lui porter préjudice, étant donné qu'il se nomme Martin Sandwich.

Meet Martin Sandwich, one of the Survivors in Resident Evil Resistance, a 4v1 asymmetrical multiplayer game included with Resident Evil 3.



A skilled engineer and mechanic, Martin can create traps to slow down or stun enemies. #RE3 pic.twitter.com/89a7hsC1bE — Resident Evil (@RE_Games) December 11, 2019

Nous avons appris il y a peu queallait finalement sortir sous le nom de Resident Evil Resistance , et qu'il feraitCe dernier est un jeu multijoueur asymétrique,, les survivants devant tenter de tout faire pour ne pas être tués, alors que le monstre, nommé le Mastermind, fera ton son possible pour les éliminer. À l'instar de Dead by Daylight , chacun des personnages aura ses propres spécificités, et nous avons appris, par l'intermédiaire du compte Twitter de la franchise, que l'un des personnagesEn effet, celui qui est dans la vie un ingénieur et qui sera capable d'élaborer des pièges pour ralentir ses adversaires et protéger ses coéquipiers se nomme tout simplement. À noter que les autres personnages devraient être présentés au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la sortie du jeu.Pour rappel, Resident Evil Resistance sera disponible via Resident Evil 3 et fera office de multijoueur. Le titre sortira le