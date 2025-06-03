Resident Evil 5 va-t-il enfin avoir droit à son remake ?

Plusieurs opus de la saga Resident Evil ont déjà eu droit à un remake ou à une version remasterisée. Cependant, Resident Evil 5 n'est jamais évoqué car il reste controversé. Va-t-il avoir droit à ce traitement dans le futur ?
Depuis les débuts de la franchise, les quatre premiers opus de Resident Evil ont eu droit à des remakes. Le dernier en date est Resident Evil 4, disponible depuis le 24 mars 2023. En toute logique, le prochain jeu sur la liste des remakes de Capcom devrait être Resident Evil 5
. Sorti en 2009 sur PS3, Xbox 360 et PC, cette cinquième aventure divise la communauté car elle propose une histoire loin de Racoon City et un gameplay reposant en grande partie sur la coopération.
Même si le titre a été bien accueilli par les critiques à l'époque, les joueurs l'ayant apprécié se demandent s'il va connaître la même attention que ses aînés et avoir son propre remake. Mais sur ce point, l'insider Dusk Golem semble partagé.
Pas de remake de Resident Evil 5 prévu à l'heure actuelle, mais…
Interrogé sur X/Twitter
, l'insider a confié qu'il n'avait rien entendu concernant un tel projet dans les locaux de Capcom.
Plus précisément, il déclare que « Ce n'est pas que le remake de RE:5 n'arrivera jamais, c'est juste qu'il n'est pas prévu pour le moment
». Selon lui, Capcom privilégierait d'abord d'autres opus appréciés des joueurs comme Resident Evil: Code Veronica
. Mais il invite les joueurs concernés à garder espoir.
Dans le même message, il explique qu'en 2020, le remake de Code Veronica n'était pas lancé et n'était pas encore envisagé par la firme. Or, ce dernier a officiellement débuté deux ans plus tard, en 2022.
Un projet qui pourrait marquer un vrai tournant s'il voit le jour
Il est donc possible qu'après la sortie du remake de Resident Evil: Code Veronica, les équipes de Capcom se concentrent sur le cinquième opus de la saga. Si cela se concrétise, il deviendrait le premier remake de Resident Evil à proposer un gameplay coopératif.
Bien entendu, cet élément est indissociable de l'identité de Resident Evil 5. Mais il permettrait de proposer une expérience inédite à deux pour celles et ceux qui n'ont pas connu le titre à l'époque.
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