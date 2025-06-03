Resident Evil 5 va-t-il enfin avoir droit à son remake ?



le 03 juin 2025 à 18h40 Publié par Justine Manchuelle le 03 juin 2025 à 18h40

Plusieurs opus de la saga Resident Evil ont déjà eu droit à un remake ou à une version remasterisée. Cependant, Resident Evil 5 n'est jamais évoqué car il reste controversé. Va-t-il avoir droit à ce traitement dans le futur ?