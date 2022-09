Redfall : Un nouvel ennemi révélé

Développé par Arkane Austin (Prey, Dishnored) et édité par Bethesda Softworks,est un FPS coopératif, devant sortir au cours de l'année 2023. D'ailleurs, ces derniers temps, le soft ne cesse de faire parler de lui. Par exemple, en août, nous en avons appris un peu plus quant à la taille de la carte de Redfall . Mais, ce n'est pas tout.

Récemment, le studio de développement et l'éditeur en charge du soft ont présenté l'un des ennemis que les joueurs et les joueuses devront affronter, sur Redfall. Celui-ci est nommé, en anglais, « The Bloodbag ». D'après la description partagée dans un récent post, disponible sur le compte officiel Twitter du jeu, il s'agit d'une créature pouvant « offrir son sang aux vampires » et qui préfère, d'ailleurs, exploser plutôt que de « laisser une seule goutte [de sang] dans les mains de l'ennemi ».

Cultists turned Bloodbags revel in their beautifully grotesque form, seeing themselves as superior creatures who hold the privileged of offering up their rarified blood to the vampires. They'd rather die in a gory explosion than let a single drop fall into enemy hands. pic.twitter.com/fMRPZzREYp — Redfall (@playRedfall) September 2, 2022

Rappelons que sur Redfall, nous serons amenés à découvrir et explorer une ville insulaire, du Massachusetts, qui est assiégée par une armée de vampires. Ces créatures de la nuit sont apparues soudainement et sèment le chaos, depuis. Ainsi, les joueurs et les joueuses devront mener l'enquête. Redfall sera aussi bien jouable en solo qu'en coopération et sera en monde ouvert.À l'heure actuelle, Redfall ne possède pas encore de date de sortie officielle. Le titre d'Arkane Austin et de Bethesda Softworks doit débarquer en 2023, sur PC et consoles Xbox.