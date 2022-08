Redfall : La taille de la carte évoquée par les développeurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Devant sortir en 2023,est le prochain jeu d'Arkane Austin, connu pour Prey et la licence Dishonored. D'ailleurs, le titre du studio est récemment revenu au cœur de l'actualité. En effet, à l'occasion de la QuakeCon2022, les développeurs se sont réunis et ont apporté quelques informations au sujet de Redfall, notamment quant à la taille de la carte.Ainsi, en ce qui concerne la carte de Redfall et ses dimensions, Karen Segars, la directrice artistique du jeu, a déclaré : « Nous avons, définitivement, mis toute l'équipe au défi pour réaliser quelque chose d'assez important ». D'ailleurs, les développeurs ont comparé la map de Redfall à celle de Prey, Talos I. Selon leurs propos, la zone District 2 de Redfall est déjà bien plus grande que Talos I. Le producteur principal, Aaron Carter, explique alors que cette zone correspond à « juste une mission ». De ce fait, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à arpenter une carte disposant de proportions plus que conséquentes, sur Redfall.D'ailleurs, au début du mois de juillet de cette année, grâce à un article sur le site de Bethesda, nous avions appris que la carte de Redfall devrait offrir une certaine flexibilité. Chacun pourra l'explorer à sa guise et selon son propre rythme. De plus, rappelons que la narration du titre se veut environnementale. Ce qui signifie que c'est en découvrant les différentes zones proposées que nous serons amenés à connaître l'histoire du soft.À l'heure actuelle, Redfall ne possède pas de date de sortie officielle. Le titre d'Arkane Austin et de Bethesda Softworks doit débarquer en 2023, sur PC et consoles Xbox.