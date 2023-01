Redfall ressemble davantage à un jeu Far Cry qu'à Left 4 Dead, selon Arkane

[...] C'est totalement compréhensible qu'une personne en arrive à cette conclusion. Il y a quatre personnages jouables, vous pouvez jouer de façon coopérative, et vous vous battez contre des morts-vivants. Mais en matière de jouabilité et d'expérience sur Redfall, ce n'est pas comme ces jeux. Redfall ressemble plus à Far Cry [...]

Annoncé lors de l'E3 2021,, qui est développé par Arkane Studios et édité par Bethesda Softworks, doit normalement arriver cette année. Sa date de sortie n'est, malheureusement, pas encore connue. Néanmoins, de nombreuses informations concernant le soft et son gameplay ont déjà été dévoilées. Et ce encore, récemment.En effet, les développeurs de chez Arkane Studios ont accordé, il y a peu de temps, une interview aux journalistes de GamesRadar . Ils ont alors expliqué que, un jeu auquel il est très souvent comparé. Le directeur créatif du studio, Ricardo Bare, a déclaré à ce sujet :Ainsi, vous l'aurez compris, malgré quelques similitudes avec Left 4 Dead, Redfall proposera une expérience de jeu qui se veut plus proche de celle des titres Far Cry. D'ailleurs, rappelons que le soft à venir d'Arkane Studios est un open-world et que la carte devrait être assez grande Comme dit précédemment, Redfall ne possède pas encore de date de sortie. Le soft doit arriver au cours de cette année 2023 sur PC et sur la dernière console de Microsoft, la Xbox Series.