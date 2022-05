Redfall : Sa date de sortie est repoussée à 2023

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) May 12, 2022

Originellement prévu pour cet été puis pour la fin de cette année 2022, le jeu de tir à la première personne et surnaturel d'Arkane Austin et de Bethesda Softworks, Redfall, voit de nouveau sa date de sortie repoussée.En effet, le studio de développement et l'éditeur en charge du projet ont, récemment, partagé un communiqué de presse à ce sujet. Sur le compte officiel Twitter de Bethesda, nous pouvons lire que. Les raisons ? « Les équipes d'Arkane Austin (Redfall) et de Bethesda Game Studios (Starfield) ont de grandes ambitions pour leurs jeux, et nous voulons nous assurer que les joueurs recevront les meilleures versions possibles ».En revanche, nous pouvons nous attendre à de plus amples informations, au sujet de Redfall, dans les semaines à venir. Bethesda écrit, à la fin de ce tweet : « Nous avons hâte de partager nos premières et importantes vidéos de gameplay pour Redfall et Starfield, bientôt ». D'ailleurs, ces vidéos pourraient être dévoilées lors de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase du 12 juin prochain.Rappelons quedevrait proposer aussi bien un mode solo que de la coopération. Le titre doit arriver sur Xbox Series et PC.