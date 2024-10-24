Rayman bientôt de retour dans une nouvelle aventure ?

Plus de 10 ans après la dernière aventure du héros aux poings flottants, Ubisoft a confirmé travailler à nouveau sur la franchise Rayman.
Que ce soit dans des jeux éducatifs, dans ses aventures en solo ou contre les Lapins Crétins, Rayman a marqué toute une génération de joueurs
. Le héros à la mèche blonde, devenu entre temps la mascotte d'Ubisoft, n'avait pourtant pas donné signe de vie depuis la sortie de Rayman Legends
en 2013. S'il a eu droit à des spin-offs sur iOS et Android en 2015 et 2019, la licence semblait à l'abandon depuis quelques années. Mais un communiqué d'Ubisoft révèle qu'il pourrait revenir prochainement.
Une « phase d'exploration sur la marque Rayman » en cours dans les studios d'Ubisoft
L'éditeur a récemment fait l'objet d'un leak annonçant ses projets à venir. Parmi les noms évoqués figure un remake d'un précédent jeu Rayman en développement dans la succursale de Milan
. De plus, la fuite mentionne la présence de Michel Ancel (créateur du personnage et de la franchise) en tant que consultant sur le projet. Face à cette fuite, un représentant d'Ubisoft a confirmé au journaliste Stephen Totillo que les équipes de développement avaient bien débuté un nouveau projet
sur le personnage. Ce dernier a d'ailleurs partagé ces informations dans une publication sur X/Twitter.
Cependant, aucune précision n'est apportée sur la nature du projet,
à savoir s'il s'agit bien d'un remake d'un ancien jeu Rayman ou d'une nouvelle histoire. En revanche, il est bien confirmé que Michel Ancel fait partie du projet en tant que consultant. Même si le développement vient seulement de commencer, il s'annonce très prometteur et annonciateur du retour de Rayman dans les prochaines années.
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