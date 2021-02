Ratchet & Clank: Rift Apart partage sa date de sortie

Partez en tourisme dimensionnel avec Ratchet et Clank, et affrontez un empereur maléfique originaire d'une autre réalité. Passez d'un monde fascinant à un autre à vitesse grand V et profitez de graphismes incroyables et d'un arsenal extrêmement varié en rejoignant les aventuriers intergalactiques sur la console PS5.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Après plusieurs mois de suspense,vient de publier une nouvelle bande-annonce, laquelle nous donne rendez-vous un juin prochain, pour découvrir ce nouvel épisode.Ainsi,sur leur console nouvelle génération, et pour les plus impatients, sachez queDans ce mini trailer, nous ne notons rien de nouveau en ce qui concerne le gameplay auquel nous aurons le droit dans Ratchet and Clank: Rift Apart. En revanche,, et nos protagonistes feront la rencontre de plusieurs nouveaux alliés, dont la mystérieuse Lombax venue d'une autre dimension.Rendez-vous donc le 11 juin 2021 pour découvrir Ratchet & Clank: Rift Apart, en exclusivité sur PS5.