Ratchet & Clank: Rift Apart : Insomnic Games lève le voile sur les différentes planètes

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Les voyages dans le temps et l'exploration seront au cœur de ce. De ce fait,a décidé de partager une nouvelle bande-annonce dans laquelle nous pouvons voirqui seront disponibles dans le titre, prévu pour le 11 juin en exclusivité sur PS5.Ainsi, bien que certaines peuvent nous paraître familières,. De plus, il existera une version alternative de ces mondes, offrant toujours plus de gameplay et de découvertes. Le trajet pour se rendre sur ces planètes sera quasiment instantané grâce aux nouvelles performances SSD qu'offre la PlayStation 5, qui limite les temps de chargement.De plus, ce trailer démontre d'autres fonctionnalités et mécaniques de gameplay comme le Phantom Dash, le wall-running, ou encore le Rift Tether.Pour rappel, Ratchet & Clank: Rift Apart sera disponible en exclusivité sur PS5 le 11 juin.