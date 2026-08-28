Rainbow Six Tactics promet une aventure solo sans aucune microtransaction

Critiqué depuis des années pour sa monétisation agressive, Ubisoft surprend les joueurs avec Rainbow Six Tactics. Ce nouveau jeu tactique au tour par tour promet une expérience entièrement solo, dénuée de toute microtransaction. Un véritable retour aux sources qui suscite autant d'espoir que de méfiance au sein de la communauté.

Après des années de cynisme grandissant face à la dépendance d'Ubisoft aux microtransactions et à la monétisation intrusive, y compris dans ses jeux solo, les joueurs redoutaient l'avenir de la franchise Tom Clancy's Rainbow Six. Beaucoup estiment que l'éditeur a lui-même entaché le succès de Rainbow Six Siege, son FPS tactique, en proposant beaucoup trop de microtransactions. Au fil du temps, la stratégie semblait consister à soutirer le moindre centime aux joueurs via des passes de combat, des éléments cosmétiques et des options de gain de temps.

Un virage inattendu vers le jeu solo sans boutique

Toutefois, l'entreprise française semble vouloir redorer son blason avec Rainbow Six Tactics, un jeu tactique au tour par tour dans la veine de XCOM, présenté lors de la gamescom. Plusieurs influenceurs, dont le créateur de contenu MadeByKOOBI, ont été invités à tester une démo sur le salon de Cologne et ont partagé des retours très positifs sur les réseaux sociaux.

Selon les informations partagées après cette session de jeu, le titre se démarque radicalement des récentes productions de l'éditeur.

Le jeu est une expérience entièrement solo et est totalement dépourvu de toute boutique ou microtransaction.

Il a également précisé que les cartes ne comportent ni grilles ni hexagones visibles, contrairement à de nombreux autres jeux du genre, bien qu'il reste à déterminer si un système de grille invisible régira les déplacements, à l'image du très récent Star Wars Zero Company. Chaque agent disposera d'une arme principale et les équipements pourront être personnalisés selon les préférences des joueurs. Au lancement, ces derniers seront au nombre de 15.











Pour le moment, aucune date de sortie n'a été communiquée concernant Rainbow Six Tactics, qui est développé par Ubisoft Paris. Nous savons simplement qu'il arrivera en 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Vous pouvez d'ores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits.