Project ETHOS : Les retours mitigés des joueurs ont eu une conséquence inattendue

Project ETHOS n'a connu pour l'heure que quelques phases de test. Mais les avis des joueurs ont poussé son éditeur, 2K Games, à prendre une décision radicale.
Présenté pour la première fois en octobre 2024, Project ETHOS est un titre free-to-play combinant hero-shooter, TPS et éléments de roguelite. Ce nouveau jeu développé par 31st Union ambitionne donc de concurrencer de grands noms comme Apex Legends
, Valorant ou encore Marvel Rivals
. D'ailleurs, les plus curieux ont eu l'occasion de découvrir le titre lors d'un playtest organisé quelques jours après cette révélation.
Toutefois, les retours des joueurs ne semblent pas avoir comblé les attentes de 2K Games
, éditeur de Project ETHOS. Face à une multitude de réactions mitigées, le géant a décidé de virer le directeur du studio 31st Union. C'est en tout cas ce que révèle un article publié sur le site américain Kotaku
le 5 février 2025.
Le directeur du studio derrière Project ETHOS devenu consultant après avoir été viré
Plusieurs sources contactées par Kotaku affirment que Michael Condrey (fondateur et président de 31st Union) aurait été démis de ses fonctions le 3 février dernier.
Rapidement, un porte-parole de 2K Games a partagé un communiqué en vue de clarifier la situation :
Nous sommes reconnaissants à Michael Condrey pour le dévouement, la passion et l'éthique de travail qu'il a fallu pour constituer une équipe incroyable et façonner la vision de 31st Union. Michael va changer de rôle à court terme pour se concentrer sur l'avenir de projet ETHOS.
Même s'il n'est plus directeur du studio, Michael Condrey devrait donc continuer de travailler sur Project ETHOS, mais en tant que consultant. Malgré cette décision, 2K Games a rappelé qu'il reste attaché au Project ETHOS ainsi qu'au studio en charge du développement
.
Toutefois, l'année 2025 sera marquée par des sorties importantes pour l'éditeur, notamment Borderlands 4
et Mafia: The Old Country. De fait, Project ETHOS pourrait rester assez discret pendant quelques mois.
Toutefois, les joueurs peuvent espérer que cette période de développement permettra au titre de se démarquer de ses rivaux, tant au niveau du gameplay que de ses personnages jouables.
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