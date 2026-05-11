Project ETHOS frappé par une vague de licenciements

31st Union, développeur de Project ETHOS, a été contraint de licencier plusieurs de ses employés afin de s'adapter à la nouvelle direction prise par le titre.

Toujours en cours de développement, Project ETHOS n'a eu droit qu'à des phases de test pour le moment. S'il peut être ajouté aux listes de souhaits, le titre de 31st Union et 2K ne possède pas encore de date de sortie. Mais en interne, l'équipe a été réduite afin de « travailler plus rapidement ».

D'un hero shooter à un jeu roguelite en PvP ?

La nouvelle, peu rassurante, a été relayée par le média Games Industry via une note envoyée par 2K. Dans celle-ci, Ben Brinkman (directeur du studio 31st Union) rappelle que Project ETHOS est un jeu novateur, mais aussi que le titre va prendre une direction différente.

Présenté à l'origine comme un roguelite hero shooter, le titre aurait droit à « une nouvelle orientation et une vision renouvelée : une expérience roguelike PvP exigeante qui saura captiver et mettre à l'épreuve les joueurs ». Cependant, ce changement n'est pas sans conséquence sur l'équipe de développement.

Notre succès repose sur notre capacité à travailler plus rapidement et avec plus d'agilité. C'est pourquoi nous avons pris la difficile décision de réduire la taille de notre équipe afin de mieux l'adapter à notre stade de développement, ce qui implique malheureusement le départ de certains de nos précieux collaborateurs.

Un nombre inconnu de nouveaux licenciements confirmés sur Project ETHOS

Ce n'est pas la première fois que des personnes travaillant sur Project ETHOS sont renvoyées. Néanmoins, 2K n'a pas donné plus de précisions sur cette nouvelle vague de départs forcés, notamment sur le nombre de postes concernés. Malgré tout, Ben Brinkman se montre confiant quant à l'avenir du titre.

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Afin de rassurer les joueurs concernés, un tout nouveau concept art du titre a été partagé. Mais ce nouveau coup dur sème le doute : est-ce que Project ETHOS sera bien lancé un jour ou sera-t-il abandonné à la suite de ce remaniement ? Affaire à suivre...