Portal 3 : Le scénariste souhaite un retour de la licence

La licence Portal est présente sur la scène vidéoludique depuis longtemps, maintenant. Le premier opus s'est rendu disponible en 2007 sur la Xbox 360, sur PS3 puis sur PC en version boîte, alors que Portal 2 est arrivé, dans nos contrées vertes, dès 2011. Pour chaque opus, les joueurs et les joueuses ont été au rendez-vous et ont été enthousiasmés, à chaque fois. Beaucoup se sont, de ce fait, demandé si un troisième opus verrait le jour.Dernièrement,(aussi connu pour son travail sur Artifact et Half-Life: Alyx),. En effet, lors du podcast Kiwi Talkz, Wolpaw a déclaré : « Nous devons démarrer [la création/le développement] de Portal 3, c'est mon message pour vous. Tout ce qu'il est possible de faire, faisons-le, faisons en sorte que cela voit le jour. Parce que oui, je ne rajeunis pas non plus [...] je serai trop vieux pour travailler sur Portal 3, nous devrions donc le faire ».Par la suite, Eric Wolpaw a enjoint les fans à se manifester auprès de Gabe Newell et de Valve, pour que le projet voie le jour, bien qu'il pense que cela n'aidera pas forcément à accélérer les choses. Néanmoins, il y a fort à parier que Portal 3 serait fortement apprécié par la communauté, si le jeu doit sortir un de ces jours.