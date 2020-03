Remake du tout premier opus de Pokémon Donjon Mystère sorti en 2006, spin-off des jeux de la saga principale qui plaçait le joueur dans la peau d’un Pokémon, Pokémon Donjon Mystère DX est sorti sur Nintendo Switch le 6 mars 2020. Très attendu des fans nostalgiques, et de ceux qui n’ont jamais pu essayer la version originale, ce nouveau jeu Pokémon vaut-il le coup ?

Retour en 2006

Un retour aux sources immersif

Les combats Pokémon d'un autre point de vue

Des nouveautés de gameplay discrètes

Quelques ajouts d'objets

Le remake offre à ses joueurs la même expérience qu’il y a: à eux de former leurs équipes de secours, pour explorer les donjons, sauver les Pokémon en détresse et avancer dans le scénario. On retrouve les airs de musique originaux, mais l’aspect graphique a été amélioré : l, avec des textures au style cartoon ou, qui n’est pas sans rappeler les écrans titre des versions originales.Le joueur commencera par répondre à un test de personnalité pour découvrir quel Pokémon il incarnera, et choisira son partenaire d’aventure parmi différents Pokémon disponibles appartenant aux trois premières générations de Pokémon. Parmi ceux de la première génération,etsont jouables. Pour la deuxième génération, on retrouve les starters,. Et enfin pour la troisième génération,, ainsi queUne fois qu’il aura découvert que lui, être humain, s’est transformé en Pokémon pour des, le joueur se retrouvera vite à l’entrée d’un donjon pour sa première mission de sauvetage.On retrouve ensuite dans ce remake les différentes zones du village que nous avons tant aimé en 2006, de la place Pokémon à la, et redécouvrir cet univers qui semble plus vivant qu’auparavant. Dans les Zones d’Accueil, les joueurs peuvent construire leur équipe, qui peut désormais compter jusqu’àde notre Pokémon de départ. Ici, pas de nouveauté notable, mis à part le fait que les Pokémon compagnons ne sont plus représentés se déplaçant dans la zone, mais simplement listé dans un menu. Concernant le scénario et les différents lieux à visiter, les joueurs retrouveront avec plaisirdu premier opus de Pokémon Donjon Mystère, ainsi que les habitants de ce petit monde :seront de retour pour vous vendre des capacités, Persian tiendra toujours sa Banque pour mettre en sûreté vos Pokédollars, Gloupti liera vos capacités,et Makuhita vous aidera à vous entraîner.Dans, pas question d'arène ou de dresseurs, on incarne donc un Pokémon qui se déplace dans les différents étages d'un donjon, où l'objectif est de trouver les escaliers pour progresser. Sur sa route, notre personnage rencontrera d'autres Pokémon sauvages qu'il pourra combattre.qu'on peut retrouver dans la saga principale, ici chaque Pokémon a ses 4 capacités, qu'il peut utiliser pour agir sur son environnement ou sur ses ennemis, même à distance. Des objets de combat sont également utilisables, comme les, qui peuvent être lancés sur des ennemis, ou encore les Branches qui infligent des effets comme la paralysie. La base du système de Pokémon est tout de même présente : il vous faudraet de ses capacités pour pouvoir vaincre certains boss de niveaux.Le jeu est finalement très similaire au jeu original, mais il inclut tout de même quelques nouveautés. Leà l’intérieur des donjons se retrouvepar les ajouts du remake :, capacité la plus efficace utilisée en priorité, objets qui s’affichent à l’intérieur des donjons avant même de les avoir visité… Et si par malheur votre équipe tombe K.O. dans un donjon, vous avez la possibilité de changer pour une autre de vos équipes. Les systèmes d’exploration et de combat n’ont aussi que très peu changé, une fois la mission de sauvetage reçue dans sa boite aux lettres et acceptée, le joueur pourra la sélectionner sur la carte, se déplacer dans les donjons, et. Ici, l’attaque de base présente dans l’opus original a disparu pour laisser place à des capacités seules, il faudra alors veiller à s’équiper assez pour ne pas tomber à court deen chemin.Pas vraiment de nouveaux Pokémon à l’horizon non plus, maisnous offre tout de même la présence des Méga-évolutions qui étaient absentes des versions originales, remplacées par la Transcendance pour les Pokémon ne pouvant pas, comme dans l’opus sorties les années suivantes sur. Les Pokémon sauvages rencontrés dans les donjons peuvent être eux signalés par une icône indiquant qu’ils sont plus puissants que la normale.En plus de retrouver, qui permettaient de se soigner dans les donjons, le jeu propose de nouveaux objets, les Friandises, qui donnent accès à des pouvoirs nommés Capacicools, ayant des effets positifs sur l’ensemble des Pokémon partis en exploration. Cependant, ces nouveaux objets n’en sont pas vraiment, les Friandises remplaçant les Gelées qui ont disparu, etOn retrouve aussi les Branches, projectiles aux divers effets :réduira la vitesse de vos ennemis, tandis qu'une Branche Guide vous aidera à localiser les escaliers sur la carte. En éliminant vos ennemis, le jeu pourra aussi vous offrir, que vous pourrez ouvrir une fois le donjon terminé et dans lequel vous pourrez trouver Friandises et autres objets.