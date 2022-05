Pokéclicker : Les Jetons de donjons (bleus), comment les obtenir ?

Comment avoir les Jetons de donjons dans Pokéclicker ?

Kanto → Route 20

Jotho → Route 26

Hoenn → Route 134

Sinnoh → Route 201 et 202

Unova → Route 3, Route 8 et Route 18

Kalos → Route 2

Alola → Route 4

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Bien qu'il soit disponible depuis plusieurs mois,est sur le devant de la scène depuis ce mois de mai 2022. De nombreux joueurs ont tenté l'expérience et se sont laissés séduire par cette aventure addictive, qui ne vous demande ni plus ni moins que de cliquer. Il s'agit d'ailleurs d'un jeu qui peut être laissé en fond, pendant que vous vous adonnez à d'autres tâches.Simpliste en apparence,regorge de nombreuses petites choses rendant l'expérience addictive, avec, toujours, l'objectif de capturer tous les Pokémon. Pour cela, vous aurez besoin d'entrer dans des donjons, mais une monnaie est nécessaire :, lesquels ont la couleur bleue.Si vous souhaitez obtenir cette ressource, sachez que vous n'avez pas d'innombrables possibilités. Vous ne pouvez le faire que via les combats contre les autres Pokémon, sur les différentes routes.. Il est donc important de ne pas négliger cet aspect, afin de ne pas se retrouver bloqué avant d'entrer dans un donjon, parce que vos jetons bleus sont épuisés.D'ailleurs, il existe certaines zones dans lesquelles nous pouvons en gagner un peu plus. La route 20 sur Kanto serait la plus intéressante, alors que la 26 le serait pour la région de Johto. Voici, selon le Wiki officiel.est, pour rappel, disponible sur PC, via un navigateur web. Des codes spéciaux sont disponibles , pour obtenir des bonus.